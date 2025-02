Città

SARONNO – Un successo straordinario per la Giornata del Gatto a Saronno che grazie ad Enpa ha coinvolto tutte le generazione dai bimbi ai nonni.

Sabato 15 febbraio il rifugio Enpa di via Novara è stato letteralmente preso d’assalto da appassionati e amanti degli animali che hanno voluto dare il proprio contributo per aiutare i gatti in cerca di casa. Dalla mattina al pomeriggio, oltre 70 persone hanno varcato la soglia del gattile, portando cibo, coperte e prodotti indispensabili per il benessere dei felini ospitati dalla struttura.

L’entusiasmo è stato palpabile: tante famiglie, giovani e anziani, hanno voluto conoscere più da vicino il mondo Enpa, chiedendo informazioni su come diventare volontari e su come poter fare la differenza per i gatti meno fortunati. Tra i visitatori, anche una classe intera, i bambini della 5B di Ceriano Laghetto, che hanno portato il loro affetto e la loro curiosità, rendendo la giornata ancora più speciale.

Un altro grande risultato della giornata è stato il numero di richieste di adozione: ben venti persone hanno espresso il desiderio di accogliere un micio nella propria famiglia.

L’evento, organizzato in occasione della Festa del Gatto che si celebra ufficialmente il 17 febbraio, è stato un’occasione non solo per raccogliere aiuti concreti, ma anche per diffondere il messaggio di amore e rispetto per gli animali. Un grande successo che testimonia quanto la comunità saronnese sia sensibile e attenta alle necessità dei gatti rimasti soli, regalando loro speranza per un futuro migliore.

