Al momento, Solana si trova in una fase di leggera ripresa, con il prezzo tornato a un valore attorno ai 200 dollari. Il calo subito nei giorni scorsi riflette un trend generale delle criptovalute, innescato anche dalle recenti dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell che hanno notevolmente scosso il mercato.

Secondo il tool FedWatch del CME, la probabilità che i tassi di interesse rimangano invariati nella riunione della Fed del 19 marzo è del 95,5%. Questo scenario potrebbe pesare sugli asset digitali come Solana, limitandone la crescita nel breve periodo.

Per questo motivo, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di DeepSeek di fare una previsione sul possibile andamento del prezzo di Solana per i prossimi mesi. Vediamo quali sono dunque i possibili scenari per il breve futuro.

Fattori ribassisti: cosa potrebbe frenare Solana nei prossimi mesi

Diverse dinamiche potrebbero spingere il prezzo di Solana verso il basso nel primo trimestre del 2025. Uno dei segnali più preoccupanti è il calo dell’attività sulla blockchain di Solana. Più precisamente, le transazioni giornaliere sono scese del 66%, passando da 23.935 al loro massimo del 23 gennaio.

Questo suggerisce un’ipotesi di domanda più debole per SOL, soprattutto con il rallentamento dell’entusiasmo per le meme coin, che aveva sostenuto il rally del 2024. Un esempio significativo è la meme coin TRUMP, che aveva contribuito in modo importante alla crescita di Solana nel mese di gennaio, ha poi perso l’80% del suo valore dal massimo storico, riducendo così l’interesse degli investitori.

Il fattore più critico, però, riguarda lo sblocco imminente di token SOL, dato che nei prossimi tre mesi entreranno sul mercato 11,3 milioni di token e se la domanda non riuscirà ad assorbire questa nuova offerta, Solana potrebbe subire una pressione di vendita significativa, con un conseguente calo dei prezzi.

Fattori rialzisti: Solana può ancora sorprendere

Nonostante le difficoltà attuali, ci sono elementi che potrebbero spingere Solana verso nuovi massimi nel primo trimestre del 2025. Uno dei principali driver è sicuramente l’interesse istituzionale, che continua a crescere attorno all’ecosistema Solana.

Un elemento chiave, in queto senso, è la possibilità di approvazione di un ETF su Solana. La SEC sta valutando diverse richieste di ETF presentate da 21Shares, Bitwise, Grayscale e VanEck. Secondo gli analisti di Bloomberg Eric Balchunas e James Seyffart, c’è una probabilità del 70% che un ETF su Solana venga approvato nel 2025.

Questo potrebbe sbloccare una quantità significativa di capitali istituzionali, legittimando Solana come asset di investimento.

Anche i grandi player finanziari stanno dimostrando fiducia nel progetto. A conferma di ciò, Franklin Templeton ha recentemente depositato una richiesta per il Franklin Solana Trust nel Delaware, spesso un passaggio preliminare alla richiesta formale di un ETF.

Secondo VanEck, Solana potrebbe raggiungere i 520 dollari nel 2025 e questa previsione si basa sulla crescente presenza di Solana nel settore delle smart contract platform, la cui quota di mercato potrebbe passare dal 15% al 22% entro la fine dell’anno.

A supportare questa possibile crescita ci sarebbero anche fattori macroeconomici, come l’espansione della massa monetaria M2 negli Stati Uniti, storicamente correlata con i movimenti positivi del mercato crypto.

Quanto potrà valere Solana a fine marzo 2025?

La traiettoria di Solana nel primo trimestre del 2025 resta dunque incerta e dipenderà da diversi fattori, tra cui l’adozione istituzionale e il contesto macroeconomico.

Secondo DeepSeek AI, entro la fine del primo trimestre del 2025, il prezzo di SOL potrebbe salire fino a 250 dollari (+27% rispetto ai livelli attuali) se gli ETF verranno approvati e attireranno nuovi investitori.

Nel caso di in uno scenario meno favorevole, potrebbe scendere fino a 120 dollari (-39%). Questo scenario potrebbe avverarsi se la domanda resterà debole e l’offerta di nuovi token SOL dovesse creare una pressione eccessiva sul mercato.

In seguito alla riunione della Fed del 19 marzo, i prossimi mesi saranno decisivi per Solana, soprattutto riguardo al destino degli ETF e all’andamento delle attività on-chain che influenzeranno il sentiment degli investitori.

