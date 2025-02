Comasco

ROVELLASCA -Sono in corso a Rovellasca le attività di sopralluogo per la realizzazione dei Piani di estensione dell’Infrastruttura della rete in Fibra Ottica. L’intervento è finalizzato a verificare lo stato delle infrastrutture esistenti per pianificare l’espansione della rete sul territorio.

Come ricordato dal sindaco Sergio Zauli sui social, sono tecnici veri e non truffatori: “Il personale incaricato sarà munito di strumentazione tecnica e fotocamere per effettuare le rilevazioni necessarie. Tutti gli operatori in campo saranno dotati di tesserino identificativo o pettorina, per garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini. In caso di dubbi o segnalazioni, il Comune invita i residenti a contattare la polizia locale, che potrà fornire ulteriori chiarimenti sull’attività in corso. L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di questi interventi per migliorare la connettività e i servizi digitali a disposizione della cittadinanza”.

(foto archivio: un tecnico della fibra ottica, internet veloce, mentre è al lavoro su una centralina)

