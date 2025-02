Eventi

SARONNO – Ultimi giorni per partecipare a un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione. La sedicesima edizione della cena contadina, organizzata dal Gruppo storico Sant Antoni da Saronn, si terrà sabato 22 febbraio nell’ambito della festa di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto. L’evento si svolgerà in Sala Premoli (via San Francesco, 15), con inizio alle 19.30.

Sarà un’occasione unica per immergersi nelle antiche tradizioni contadine e gustare piatti tipici della cultura rurale, il tutto in un’atmosfera conviviale e accogliente. La quota di partecipazione è di 25 euro, destinata alla conservazione della chiesetta di Sant’Antonio. Per i bambini è previsto un menù speciale a 10 euro (su richiesta al momento della prenotazione), mentre i più piccoli sotto i 6 anni potranno partecipare gratuitamente.

Le iscrizioni chiuderanno domani, 18 febbraio. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 883 6631 oppure scrivendo un’email a [email protected]

(foto d’archivo)

