Ripple è una criptovaluta con una delle community più forti al mondo, che ha continuato a possedere il token XRP anche nei momenti più difficili, affrontando le peggiori montagne russe.

Dal successo alla causa legale contro la SEC americana, dal nuovo rally fino al crollo, non si può certo dire che sia stata una crypto “noiosa” o adatta ai deboli di cuore.

Eppure, i guadagni offerti da XRP al mercato sono stati straordinari se si confronta il suo valore attuale con quello di uno qualsiasi dei suoi minimi, o meglio ancora con il prezzo prima della sua prima esplosione.

Il token è partito inizialmente con un valore di 0,005 dollari, mentre oggi supera ampiamente i 2 dollari, con un incremento complessivo del 41.415,37%: una cifra da capogiro.

Chi avesse investito pochi spiccioli su Ripple, ai tempi dei suoi esordi, oggi avrebbe probabilmente risolto i suoi principali problemi finanziari. Si tratta, in realtà, di uno scenario comune a quasi tutte le principali crypto attualmente sul mercato, motivo per cui gli investitori sono costantemente alla ricerca della nuova “gemma” del mercato.

Ma quali sono i token che potrebbero esplodere nel 2025, pur avendo, al momento, ancora un valore irrisorio?

Ebbene, esiste oggi un progetto emergente, che alcuni analisti hanno già definito come “il nuovo Ripple”. L’analogia con XRP, naturalmente, si riferisce più al suo potenziale di crescita di valore che alle caratteristiche intrinseche di progetto.

Solaxy dominerà la scena nei prossimi mesi?

Solaxy (SOLX) è il nome che sta infiammando i mercati in questo momento. Attualmente in fase di prevendita, questo progetto mostra tutte le caratteristiche del “predestinato”. Infatti, a poche settimane dall’inizio della prevendita, già ha raccolto quasi 21 milioni di dollari: una cifra davvero notevole.

Il token $SOLX è oggi venduto a un prezzo di lancio estremamente basso, pari a 0,001634 dollari, che è destinato ad aumentare nelle prossime fasi della prevendita. Si tratta di un valore non molto distante da quello iniziale di XRP. Tuttavia, come noto, non è il prezzo del token a determinare i guadagni, bensì la sua capitalizzazione di mercato.

Un token con un valore unitario ridotto ma con una capitalizzazione elevata ha margini di crescita limitati.

Attualmente, Solaxy ha una capitalizzazione di quasi 21 milioni di dollari che, sebbene impressionante per una prevendita, è una cifra ancora modesta in termini assoluti.

Per fare un confronto, oggi XRP ha una capitalizzazione superiore ai 140 miliardi di dollari. Ciò significa che Solaxy dovrebbe crescere di circa 10.000x per raggiungere tale livello. Se questo dovesse accadere, chiunque avesse investito anche solo un euro in Solaxy si ritroverebbe con circa 10.000 euro nel wallet.

Ma Solaxy può davvero raggiungere XRP? Cosa rende questo progetto così promettente e, soprattutto, qual è la sua funzione?

Il progetto Solaxy (SOLX)

Solaxy è il primo layer 2 di Solana, ovvero una blockchain secondaria progettata per espandere le capacità della rete principale. In termini semplici, Solaxy aiuta Solana a crescere, ospitando nuovi progetti e gestendo parte di quelli già esistenti.

Questa necessità nasce dal fatto che, con l’esplosione delle meme coin, Solana ha recentemente attraversato momenti di forte congestione. Ciò ha causato disservizi minori che, se non affrontati, potrebbero sfociare in problemi più gravi e danneggiare l’immagine della rete.

Per evitare tali criticità, è necessaria una soluzione di scalabilità semplice da implementare ed efficiente, come Solaxy. Questo progetto si occupa in particolare di gestire il volume delle meme coin, che sono al contempo la causa del successo e delle difficoltà di Solana.

Da un lato, gli elevati volumi di trading su queste crypto hanno contribuito a far schizzare il prezzo del token SOL. Dall’altro, i volumi di scambio, in momenti di forte FOMO (euforia speculativa), sono difficili da prevedere e da controllare.

Ecco perché Solaxy entra in gioco: per assorbire parte di questo traffico, offrendo una soluzione scalabile e redditizia. In questo scenario, il token $SOLX potrebbe davvero registrare una crescita significativa, essendo necessario per il pagamento delle commissioni di rete.

Raggiungere la capitalizzazione di XRP appare improbabile, in quanto Solaxy dovrebbe superare Solana, un traguardo quasi impossibile per un layer 2.

Tuttavia, non è questo l’obiettivo principale del progetto.

Una capitalizzazione compresa tra 2 e 20 miliardi di dollari garantirebbe rispettivamente un incremento di 100x o 1.000x rispetto al valore attuale. Uno scenario decisamente più realistico e, in ogni caso, estremamente interessante per gli investitori che decidessero di acquistare ora Solaxy in prevendita.

