Calcio

SARONNO – Pareggio interno per il Fbc Saronno, 1-1 ieri pomeriggio contro il Casteggio nel campionato di Eccellenza. Per i tifosi saronnesi una mezza delusione al termine di una partita che il vice allenatore del Fbc, Fabio Tibaldo, ha definito un po’ al di sotto delle aspettative: “Partita non bella, complicata nella quale c’è il rimmarico per i tre punti mancati. Sappiamo che dobbiamo lavorare, in questa fase senza guardare i risultati degli altri ma sono punti pesanti che lasciamo per stare che invece possono darti quella voglia e determinazione per cercare di stare in alto. Al Casteggio interessava ottenere punti e c’è riuscito, abbiamo rischiato poco o niente ma abbiamo comunque subito un gol, sono episodi che possono diventare determinanti” ha dettoi Tibaldo (mister Fiorenzo Roncari è squalificato).

Paolo Barbieri era alla sua seconda panchina col Casteggio, subentrato a Civeriati: “Quello del Fbc Saronno è un campo difficile, ed abbiamo ottenuto un meritato pareggio” in estrema sintesi il suo commento del post partita.

Nel basket, B Nazionale, sconfitta casalinga per l’Az Robur Saronno contro la corazzata Rucker San Vendemiano. La parola al tecnico saronnese, Stefano Gambaro.

A commentare l’esito del match anche l‘allenatore dei veneti, Daniele Aniello, nel dopo partita al Palaborsani di Castellanza.

17022025