TRADATE – Venerdì 21 febbraio, alle 16.30, la biblioteca Frera di Tradate (via Zara 37) ospiterà un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli: “Mi leggi una storia?”, un’iniziativa pensata per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

L’evento, promosso nell’ambito del programma “Nati per Leggere”, vedrà Pietro e Silvia impegnati in una speciale sessione di lettura, con racconti coinvolgenti e adatti all’età prescolare. L’incontro rappresenta un’importante occasione per avvicinare i più piccoli al mondo della lettura in un ambiente accogliente e stimolante.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Tradate e della Biblioteca Frera, in collaborazione con il Presidio Nati per Leggere Lombardia.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla biblioteca Frera.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

17022025