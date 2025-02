Calcio

SARONNO – Nella intensa domenica dello sport locale, nessun exploit per le formazioni locali di calcio in Eccellenza con pareggi di Fbc Saronno e Caronnese e la sconfitta dell’Ardor Lazzate. In Promozione pari dell’Universal Solaro con la Baranzatese sempre più sola davanti. In Prima categoria si parla del poker della Gerenzanese mentre in Seconda categoria risultato a occhiali del Dal Pozzo a Cesano Maderno e sconfitta interna per la Pro Juventute.

Su ilSaronno la cronaca di tutti i principali eventi calcistici del territorio.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Serie D

Nel basket serie B nazionale il weekend ha portato ancora una sconfitta per l’Az Robur Saronno, battuta da una delle formazioni di punta del torneo, Rucker San Vendemiano.

Nel volley serie B maschile, vittoria della capolista Limbiate nel derby contro Caronno; ritorno al successo per la Pallavolo Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto Andrea Elli: una fase di Fbc Saronno-Casteggio)

17022025