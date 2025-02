Cronaca

LAZZATE – “Nella notte tra sabato e domenica un’auto è uscita fuori strada nell’incrocio tra via Vittorio Emanuele e Via Trento Trieste, causando un ingente danno”: a riferire dell’accaduto è personalmente il sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

Prosegue Monti: “Oltre alla solidarietà ai cittadini colpiti, è occasione utile per annunciare che nel bilancio 2025, che a breve verrà approvato, abbiamo predisposto proprio un capitolo ad hoc per la messa in sicurezza delle intersezioni più a rischio. Ora che questa strada è stata declassata a viabilità comunale, potremo intervenire anche su questo punto critico. L’auto è stata identificata e risarcirà ogni danno. Lasciamo perdere ogni commento su come alcune persone siano assolutamente impreparate e inadeguate alla guida”.

