CARONNO PERTUSELLA – Il gruppo Bianalisi, rafforza la sua presenza nel varesotto, aprendo nel cuore di Caronno Pertusella il suo 20° poliambulatorio in Lombardia, che servirà la città e i territori vicini. La nuova struttura, caratterizzata da una sede moderna e accogliente con ampi spazi dotati di avanzate tecnologie, si inserisce in un’area residenziale e commerciale del centro cittadino, di fronte alla stazione ferroviaria, in Piazza Sandro Pertini 101.

Bianalisi Caronno Pertusella è un centro medico autorizzato con 8 ambulatori, che si sviluppa su una superficie di 400 metri quadrati, dove vengono erogate molteplici prestazioni sanitarie: dagli esami diagnostici (come ecografie, ECG, ecocolordoppler cardiaco, fibroscopia, impedenziometria e tamponi ginecologici) fino alle visite specialistiche, oltre a un servizio di fisioterapia e riabilitazione motoria.

Numerose le specialità per cui sono disponibili le visite ambulatoriali: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, medicina interna, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia; un servizio che aumenterà nel corso dei prossimi mesi, con l’aggiunta di altre branche specialistiche e ulteriori servizi per la popolazione.

La nuova sede consolida ulteriormente il network di Bianalisi, oggi presente con oltre 350 strutture in 12 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino. L’apertura di Caronno Pertusella rappresenta un traguardo importante per il gruppo. Ogni giorno, in tutta Italia, il gruppo accoglie nelle proprie sedi 15.000 pazienti, effettuando ogni anno 20 milioni di analisi di laboratorio e 1,5 milioni di prestazioni grazie a uno staff di oltre 1.000 persone e 1.200 professionisti.

Sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19:30.

Fondata a Lissone nel 1975, Bianalisi è la piattaforma indipendente di diagnostica integrata leader in Italia, attiva con un’offerta di sanità nei servizi di laboratorio, di diagnostica ambulatoriale e diagnostica per immagini, partecipata dai fondi Charme Capital Partners, Columna Capital e dall’imprenditore Giuliano Caslini. Con una presenza capillare in 12 regioni italiane e nella Repubblica di San Marino, Bianalisi accoglie oltre 15.000 pazienti al giorno; ogni anno, effettua oltre 1,5 milioni di visite poliambulatoriali/diagnostica per immagini ed esegue circa 20 milioni di esami clinici, grazie al lavoro di oltre 1.200 medici e 1.000 dipendenti. Dal 2021, il Gruppo Bianalisi ha completato con successo oltre 60 acquisizioni e, nel 2023, ha raggiunto 200 mln di fatturato. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.bianalisi.it .