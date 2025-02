iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “Si informano i proprietari delle aree edificabili del Pgt, il Piano di governo del territorio. soggette all’acquisizione dei diritti edificatori, che il Comune di Castiglione Olona ha indetto un’asta pubblica per l’alienazione di 447 metri quadrati di SL derivanti dai diritti edificatori provenienti da un’area comunale sita in via Monte Cimone“. Lo si legge in una nota dell’ente locale.

Da parte dei responsabili municipali viene precisato che le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale, negli orari di apertura, entro e non oltre le 19 di martedì 18 marzo, a pena di esclusione.

Per m aggiori informazioni, modalità e documentazione, si può fare riferito al sito internet del Comune: https://www.comune.castiglione-olona.va.it/…/mostra… aggiori informazioni, modalità e documentazione, si può fare riferito al sito internet del Comune:

(foto archivio: una veduta del paese di Castiglione Olona, la zona centrale)

18022025