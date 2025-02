Cogliate

COGLIATE – Dopo il furioso incendio di metà gennaio che si era lasciato alle spalle tanti danni, al campo volo di Cogliate va avanti la sottoscrizione per raccogliere i fondi per la ricostruzione: hanno già aderito oltre 150 donatori diversi, chi con somme consistenti e chi comunque con cifre simboliche, in base alle proprie disponibilità. L’impegno comune è di arrivare a coprire gli ingenti costi per le risistemazioni del caso.

La piattaforma utilizzata per la raccolta di fondi è 4fund, rapidamente si sono superati i 25 mila euro ed il primo obiettivo da cntrare è quello dei 30 mila.

Si legge su 4fund:

Aiutiamo Antonio e l’officina del campo volo di Cogliate a ripartire dopo il devastante incendio del 15 gennaio. Antonio ha perso il lavoro di una vita, la sua seconda casa, ha perso tutto! ercoledi 15 gennaio un incendio divampato nell’hangar limitrofo ha coinvolto la sua officina distruggendola. Che siate amici, piloti o appassionati dell’aviazione chiediamo il vostro aiuto per far ripartire al piú presto e tenere in vita il suo lavoro e la sua passione.

