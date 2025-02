Città

SARONNO – E’ stata convocata per oggi, martedì 18 febbraio alle 14,30 la conferenza stampa del sindaco Augusto Airoldi in cui verosimilmente il primo cittadino farà il punto delle sue decisioni e di quelle della coalizione che guida la città in merito alla crisi in corso. Condizionale d’obbligo visto che il tema della conferenza stampa non è stato reso noto anche se tutto fa pensare ad un punto della situazione dopo che sabato sera con 12 voti favorevoli, 12 voti contrari ed un astenuto è stato bocciato il bilancio di previsione portato per la seconda volta dopo che il sindaco l’aveva ritirato dopo la seduta aperta.

Dopo il fallimento della votazione in consiglio comunale di sabato sera, la politica saronnese si trova di fronte a ore decisive per il futuro dell’Amministrazione guidata dal sindaco Augusto Airoldi. Il bilancio previsionale, bocciato con 12 voti favorevoli, 12 contrari e un’astensione (Marta Gilli), ha evidenziato la fragilità della maggioranza, aprendo diversi scenari per la città.

GLI SCENARI

L’Amministrazione potrebbe ripresentare il bilancio, ma per approvarlo servirebbe un tredicesimo voto favorevole. Se l’impasse rimanesse irrisolta oltre il 28 febbraio, interverrebbe un commissario prefettizio, che amministrerebbe Saronno fino alle elezioni del 2026. Per votare già in primavera 2024, sarebbe necessario che almeno 13 consiglieri (la metà più uno) rassegnassero le dimissioni.

In questa direzione si stanno muovendo diversi esponenti politici. La lista civica Obiettivo Saronno ha dichiarato la propria disponibilità a dimettersi per evitare il commissariamento e permettere il voto immediato. A fare scalpore è stata poi la posizione di Mattia Cattaneo, consigliere indipendente ed ex Saronno civica, che ha espresso la volontà di dimettersi se si raggiungesse la maggioranza necessaria. Anche il Movimento 5 Stelle, attraverso il consigliere Giuseppe Calderazzo, ha mostrato apertura alle dimissioni. Attualmente, sei consiglieri sono pronti a lasciare il loro incarico. Dimissioni come unica soluzione anche per la presidente Marta Gilli.

Si attende ora la decisione del centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), il cui apporto sarebbe determinante per raggiungere i numeri necessari a sciogliere il consiglio e tornare al voto. Anche nel centrosinistra si susseguono incontri e valutazioni, con una crescente propensione a interrompere anticipatamente la consiliatura.

Quel che è certo è che il recente fallimento in consiglio ha segnato la fine delle tattiche dilatorie: la politica saronnese è ora chiamata a una decisione chiara e definitiva sul futuro della città.

