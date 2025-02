Città

SARONNO – Sono ore frenetiche per la politica saronnese dove si sta giocando la partita decisiva che determinerà come e quando terminerà l’Amministrazione della coalizione del sindaco Augusto Airoldi.

QUI TUTTI GLI SCENARI

Mentre il primo cittadino si prepara alla conferenza stampa di oggi pomeriggio alle 14,30 tema top secret ma non serve immaginare vista la debacle negli ultimi due consigli e la fase di stallo che vive la coalizione di sinistra cosa dirà il primo cittadino salvo ovviamente sorprese dell’ultime nel centrodestra proseguono febbrili le consultazioni. (qui la diretta)

Sul tavolo le dimissioni contestuali che permetterebbero di mandare la città al voto la prossima primavera evitando il rischio di un anno di commissariamento o il proseguo di un’agonizzate Amministrazione Airoldi. Una scelta dettata anche dall’indignazione che l’ennesimo consiglio comunale a vuoto ha provocato nella città oltre che dalla disponibilità di tutte le parti a dimettersi per andare al voto.

Non proprio tutti/tutti per la verità. Almeno questo quello che emerge dagli ultimi rumors dopo l’assemblea di ieri sera. Se è vero che sulla carta dai vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia arriva la piena disponibilità al voto è altrettanto vero che dagli azzurri verrebbe uno stop a livello cittadino. Ossia il consigliere Agostino De Marco. Non proprio una sorpresa visto che proprio De Marco astenendosi all’approvazione del bilancio consolidato “per responsabilità” aveva permesso all’Amministrazione Airoldi di proseguire la propria attività. Al momento però le consultazioni sono ancora in corso anche perchè vista la disponibilità già proclamata pubblicamente da Mattia Cattaneo (indipendente ex Saronno Civica), Giuseppe Calderazzo (M5s) e Obiettivo Saronno (Lorenzo Puzziferri, Luca Amadio, Luca Davide, Cristiana Dho) sarebbe davvero difficile spiegare perchè non si è arrivati al dunque.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti