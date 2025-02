Città

SARONNO – Sono le notizie inerenti alla situazione politica dopo il bilancio respinto e quindi alla possibilità di arrivo di un commissario prefettizio o di dimissioni di massa le più cliccate ieri su ilsaronno

Il centro islamico di Saronno ha organizzato un intervento di pulizia nell’area retrostante la stazione di Saronno Sud, rimuovendo rifiuti e migliorando il decoro urbano. Un impegno concreto per il bene comune, documentato da immagini del prima e dopo l’intervento.

Valeria Caso è la nuova direttrice della Neurologia dell’ospedale di Saronno. Specialista di grande esperienza, guiderà il reparto con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai pazienti, portando nuove competenze e prospettive.

Un treno sulla linea Laveno-Saronno ha investito una mucca sui binari, causando ritardi e disagi per i viaggiatori. L’episodio ha richiesto l’intervento delle autorità per la rimozione dell’animale e il ripristino della circolazione ferroviaria.

In occasione della Giornata del Gatto, il rifugio Enpa di Saronno ha promosso iniziative per sensibilizzare sulle adozioni e sul benessere dei felini ospitati. Una giornata dedicata all’amore per gli animali e alla ricerca di una casa per i mici in cerca di famiglia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti