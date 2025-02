news

Metaplanet Inc., società giapponese con sede a Tokyo, ha annunciato di aver raccolto 25,9 milioni di dollari (4 miliardi di yen) tramite l’emissione di obbligazioni non garantite a tasso zero, con l’obiettivo di rafforzare la propria strategia di investimento in Bitcoin (BTC).

La società ha confermato che il finanziamento è stato ottenuto attraverso EVO FUND e verrà utilizzato per incrementare le sue riserve di Bitcoin, puntando a raggiungere 21.000 BTC entro il 2026. Questo traguardo renderebbe Metaplanet uno dei maggiori detentori istituzionali di Bitcoin in Asia, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel settore crypto.

Bitcoin come asset di riserva per affrontare le incertezze economiche

Metaplanet ha deciso di ridefinire la propria strategia finanziaria per proteggersi dall’instabilità economica del Giappone, tra cui l’aumento del debito pubblico e la svalutazione dello yen. Secondo l’annuncio ufficiale del 13 febbraio, la società ha scelto Bitcoin come principale asset di riserva, unendosi alla crescente lista di aziende che adottano BTC come protezione contro l’inflazione e le fluttuazioni valutarie.

Le obbligazioni emesse dalla società rappresentano un tipo di finanziamento che non prevede interessi e dovranno essere rimborsate entro agosto 2025. I fondi ottenuti verranno interamente utilizzati per l’acquisto di Bitcoin, confermando l’impegno a lungo termine di Metaplanet nel mercato delle criptovalute.

Il percorso di Metaplanet: da emulo di MicroStrategy a leader di Bitcoin in Asia

Metaplanet ha iniziato la sua strategia di accumulo di Bitcoin nell’aprile 2024, ispirandosi alla statunitense MicroStrategy, oggi ribattezzata Strategy. Nel gennaio 2025, la società giapponese possedeva già 1.761,98 BTC, per un valore di circa 186 milioni di dollari.

L’obiettivo attuale è quello di aumentare la propria riserva di Bitcoin fino a 10.000 BTC entro la fine del 2025 e successivamente a 21.000 BTC entro il 2026.

Per sostenere questa strategia, Metaplanet ha deciso di ridistribuire i fondi disponibili, riducendo leggermente gli acquisti previsti da 723 milioni di dollari a 717 milioni di dollari entro febbraio 2027.

Questa scelta sta già portando benefici alla società. Nel quarto trimestre del 2024, infatti, Metaplanet ha registrato un rendimento del 309,82% sui suoi investimenti in Bitcoin, con un aumento del 41,7% rispetto al trimestre precedente.

Inoltre, la sua capitalizzazione di mercato è cresciuta del 7.000% in meno di un anno, dimostrando il successo della strategia adottata.

BTC Bull: l’opportunità di investimento per cavalcare l’ascesa di Bitcoin

Mentre aziende come Metaplanet e Strategy stanno puntando su Bitcoin come asset strategico, un nuovo progetto sta emergendo per permettere anche agli investitori retail di beneficiare della crescita della principale criptovaluta.

Si tratta di BTC Bull ($BTCBULL) un progetto innovativo che lega l’esposizione diretta al settore delle emem coin all’esposizione indiretta a Bitcoin, premiando i possessori del token $BTCBULL con un airdrop in BTC reali ogni volta che la criptovaluta per eccellenza raggiunge traguardi di prezzo storici.

$BTCBULL è un token ERC-20 basato su Ethereum, progettato per premiare i suoi holder con airdrop di Bitcoin gratuiti ogni volta che BTC raggiunge nuovi traguardi di prezzo.

Ecco cosa rende BTC Bull un’opportunità unica:

Airdrop di Bitcoin: i detentori di $BTCBULL ricevono ricompense in BTC gratuitamente ogni volta che Bitcoin supera livelli chiave ($100K, $150K, $200K…).

Token burn deflazionistico: a ogni incremento di 50.000 dollari nel prezzo di Bitcoin, una parte della supply di $BTCBULL viene bruciata, aumentando la scarsità e il valore del token.

Staking ad alto rendimento: gli investitori possono mettere in staking i loro $BTCBULL per ottenere interessi elevati nel corso del tempo.

Accessibilità su Ethereum: a differenza dei token BRC-20, $BTCBULL utilizza lo standard ERC-20, garantendo compatibilità con i principali wallet e una maggiore liquidità su DEX.

Il progetto ha già attirato l’attenzione della community crypto e la sua prevendita sta registrando una domanda crescente. Grazie a un’integrazione con il wallet di ultima generazione Best Wallet, gli investitori possono acquistare, conservare e ricevere gli airdrop di Bitcoin, in modo semplice e sicuro, direttamente dalla piattaforma della app.

Chi decide di investire e acquistare ora i token BTC Bull in prevendita, può sfruttare l’opportunità unica di entrare nel progetto al prezzo più conveniente possibile, per trarre vantaggio dalla crescita di Bitcoin, con un sistema di ricompense in BTC e una tokenomics deflazionistica.

VAI ALLA PREVENDITA DI BTC BULL

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.