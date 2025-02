Solaro

SOLARO – Con il nuovo direttore del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, Attilio Fiore, il 2025 ha visto la nomina anche di un nuovo comandante della polizia locale, Claudio Attilio Camisasca. Come per Fiore si tratta in realtà di un ritorno, il comandante Camisasca era infatti già stato al Parco dal 2019 al 2022 e dunque si tratta di un territorio che conosce bene.

Nato a Varedo quarantacinque anni fa, sposato, due figli, Camisasca ha comandato fino al 31 dicembre 2024 proprio la polizia locale della sua città, Varedo. Ora è pronto a sfruttare la sua esperienza nel Parco regionale e le sue competenze specifiche in tema ambientale. Un percorso che sembrava segnato per il comandante, che scelse il Parco delle Groane quale argomento della tesi di laurea in Diritto ed economia delle imprese prima di conseguire la laurea specialistica in Giurisprudenza con tesi in tema ambientale.

La base operativa della polizia locale del Parco Groane è all’ex Polveriera di Solaro.

(foto: il comandante della polizia locale del Parco Groane, Claudio Attilio Camisasca)

