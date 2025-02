Sport

CARONNO PERTUSELLA – “Quanta emozione per i nostri R12 e R presenti al Trofeo Skate Italia e ai Campionati italiani indoor di Pescara. Sabato 15, Matilde, Vanessa, Sofia, Isabella, Elena e Daria sono arrivate in pista con una grinta che ha permesso loro di svolgere delle gare strepitose. Nel pomeriggio, fino a tarda sera, è stata la volta di Simone che ha gareggiato con concentrazione e determinazione fino ad arrivare in finale” Così i dirigenti dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella riguardo alla trasferta in centro Italia.

Domenica mattina, la voglia di esserci non è mancata e le gare sono state ancora una volta spettacolari con Simone che si conferma nei primi venti migliori atleti della sua categoria d’Italia – il resoconto degli accompagnatori caronnesi – Complimenti doppi a Matilde, Elena ed Isabella che si sono cimentate con impegno nella gare a squadre delle americane. Per tutti era la prima esperienza in una nuova categoria. Grandi complimenti ai nostri atleti. Un grazie infinito alla Coach Elisa che li ha seguiti, supportati e incoraggiati con emozione e dedizione. Infine un grazie ai genitori che hanno accompagnato i loro figli e hanno fatto il tifo per loro con il cuore in gola”.

(foto di grupp dei partecipanti caronnesi alla trasferta a Pescara)

18022025