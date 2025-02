news

Giocare: una parola che nella lingua italiana significa “svolgere un’attività ludica per divertimento”. Il concetto è sintetizzato benissimo da questa definizione. Per divertirsi, per svagarsi e per trascorrere il tempo, si ricorre a giochi e attività di stampo ludico. Tutte queste modalità di intrattenimento richiedono il rispetto di alcune regole e l’esecuzione di uno stile di gameplay: questa parola di origine inglese indica, semplicemente, il tipo di gioco che si svolge.

Questo termine si è diffuso grazie a Internet, ed è stato reso popolare dai video degli youtuber appassionati di videogiochi. Infatti, spesso accade di cercare un titolo uscito da poco e associare alla ricerca la parola “gameplay”, in modo da vedere direttamente com’è il gioco, quali sono le sue regole e come funziona in dettaglio.

Oggi, però, non parleremo del gameplay in generale, ma approfondiremo un suo aspetto fondamentale: la strategia. Infatti, ogni gioco è pensato dagli sviluppatori in modo da richiedere la messa in atto di tattiche e strategie diverse, a seconda di quanto sia flessibile il titolo in questione o della capacità del giocatore stesso di variare le proprie mosse.

Ogni mossa conta

In qualsiasi gioco, siano essi gli RPG di ruolo oppure i giochi di carte come burraco o ramino, c’è una componente strategica che bisogna considerare. In caso contrario, si finirebbe per giocare a casaccio e il risultato ottenuto sarebbe frutto della fortuna più che di una strategia ben pensata.

Forse a sorpresa, questo principio si applica anche ai giochi dove la fortuna regna sovrana, come quelli di cui parla il sito AskGamblers. Esistono, infatti, strategie e sistemi progressivi e matematici come il Fibonacci o il sistema d’Alembert, che sono stati realizzati per assegnare una sequenza logica e calcolabile alle proprie mosse. In teoria, seguendo queste progressioni è possibile dare al proprio gameplay un margine di sicurezza aggiuntivo per vincere.

Pensiamo poi agli scacchi: è evidente come sia di fondamentale importanza applicare una strategia prima di muovere i pezzi. La mancanza di essa è ben visibile nei principianti che aprono e fanno mosse a caso: prima o poi sono destinati a perdere, soprattutto se hanno davanti a sé un giocatore che conosce anche solo un minimo le strategie da impiegare. Il gioco degli scacchi è composto da un’apertura, ovvero quando si muovono i primi pedoni, poi una fase di mid-game (metà gioco) nella quale i giocatori dispongono ancora di pezzi importanti come gli alfieri e le torri, per terminare con un end-game (fine gioco) in un cui rimangono solo pochi pezzi oltre al Re e lo scopo è di portare i propri pedoni a promozione per ottenere una Regina.

Coloro che applicano al proprio gameplay una strategia ben studiata sono destinati a vincere contro gli avversari che non sono preparati e che “seguono l’istinto”: in un gioco freddo e matematico come gli scacchi, anche solo un paio di mosse sbagliate possono portare alla sconfitta. E una volta fatti degli errori non c’è niente che si possa fare per recuperare la situazione, perché ormai ci si trova in svantaggio (a meno che l’avversario non commetta un errore a sua volta).

Nei videogiochi il gameplay è anche intrattenimento

Il gameplay, tuttavia, non si limita semplicemente all’esecuzione di una strategia per conquistare la vittoria: è molto di più, perché è anche intrattenimento, spettacolo, classe ed eleganza.

Questo vale per gli scacchi, ovviamente, ma nei videogiochi è ancora più evidente e facile da cogliere, come nei film sul grande schermo in cui il protagonista riesce a smascherare il piano audace del cattivo di turno. Questo perché la spettacolarità è un fattore visivo di più facile presa.

A riguardo è fondamentale l’intervista di Sabaku no Maiku, il celebre youtuber che ha sempre fatto dei gameplay su giochi “difficili” come Dark Souls il suo punto di forza. In questa intervista, lo youtuber tocca alcuni punti fondamentali del gameplay e delle modalità con cui si è approcciato a questa dimensione: non solamente giocando, ma anche parlando del gioco, delle strategie su cui si basa, dei personaggi, delle storie e degli oggetti.

Insomma, l’intervista mostra anche i retroscena del gameplay, che è, al contempo, anche arte e intrattenimento. I numeri dei canali di streaming come Twitch non mentono: le ore accumulate dagli utenti guardando le dirette degli streamer ammontano a diverse miliardi. Un numero davvero esorbitante!

Oggi più che dieci anni fa, l’industria si è evoluta, è cambiata e si è frammentata: alcuni streamer puntano molto di più sull’aspetto di intrattenimento, con commenti, pareri e reaction dal vivo; altri, invece, decidono di offrire un puro e semplice gameplay, senza parlare. Ogni tipologia di diretta streaming ha il suo pubblico più o meno numeroso, a seconda delle preferenze delle persone che cercano di contenuti da vedere.

C’è anche chi ha fatto della strategia un vero e proprio aspetto di spettacolo. Alcuni youtuber, ad esempio, mostrano come superare un livello difficile senza farsi colpire nemmeno una volta dai nemici. Le strategie che riguardano l’applicazione di questo tipo di gameplay sono assai complesse e richiedono una formazione e preparazione notevole prima di riuscire a concretizzare l’obiettivo.

Dopo tutte queste considerazioni, è chiaro comprendere come la strategia sia di assoluta importanza nel gameplay, qualunque sia il gioco: questo vale per gli youtuber, per i partecipanti a un torneo di scacchi o per chi gioca a Scala 40 con gli amici o la famiglia.

Conclusioni sul gameplay

Insomma, il gameplay è un aspetto strettamente intrecciato con la strategia. Un buon giocatore si interessa alle modalità di svolgimento del gioco, perché così può imparare a fare delle mosse intelligenti che lo aiutano a giocare meglio o a vincere.

A seconda dell’ambito in cui ci si trova (come per esempio i videogiochi), il gameplay cambia in funzione anche dei propri interessi, che a volte vanno oltre la semplice esecuzione corretta di un gioco e comprendono anche una componente di intrattenimento. Questo vale anche per alcuni maestri di scacchi, come il famoso Magnus Carlsen, il campione del mondo in grado di vincere anche con pochi secondi rimasti sul timer (come un vero maestro di endgame). Insomma, a ognuno il suo! Il gioco è bello perché è vario, come si suol dire.