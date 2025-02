news

La migliore pompa per acqua? Quella adatta alle singole esigenze sia in casa (interno ed esterno) che negli spazi di lavoro. Dall’aumento di pressione allo svuotamento di uno scantinato, cercate il prodotto migliore, utile per il risparmio energetico e a prezzi vantaggiosi.

Le soluzioni migliori anche per risparmio energetico ed economico

La necessità di svuotare un locale allagato, gestire l’approvvigionamento, la circolazione dell’acqua della caldaia: sono alcuni dei problemi che spesso dobbiamo affrontare in casa o negli ambienti lavorativi come l’ufficio e l’azienda. Ecco che allora serve una pompa acqua ottimale. Non bisognerà però cercare di risolvere la questione in maniera autonoma, al contrario dovrete rivolgervi a personale qualificato che vi presenterà le soluzioni migliori che possano anche abbinare il risparmio energetico e allo stesso tempo pagare prezzi davvero competitivi.

Le soluzioni per la piscina e i trituratori da bagno

Oltre ai problemi ci sono anche situazioni in cui l’acqua va gestita per potenziare ad esempio la piscina che potrebbe essere interna a casa o esterna. In questo caso le pompe specifiche potranno aspirare in maniera facile, sicura, silenziosa e a basso consumo. Poi c’è il problema che spesso si presenta per quanto riguarda i circolatori della caldaia e il successivo riscaldamento. Le pompe per il riscaldamento centralizzato avranno un impatto del 10% di risparmio per quanto riguarda il costo energetico. Avete mai sentito parlare poi dei trituratori da bagno? Si posizionano direttamente dietro il water anche se non ci saranno tubazioni, collegamenti e sono utili per sollevare l’acqua di scarico in un punto più alto anche con tubazioni ridotte.

Recupero dell’acqua piovana e la pressione interna a casa

Poi ci sono le pompe per il recupero di acqua piovana sia all’interno sia all’esterno di casa: quest’acqua verrà raccolta in una cisterna di un pozzo o di un serbatoio e verrà gestita in maniera efficace. Ci sono poi le stazioni di pompaggio per le acque reflue e allo stesso tempo per lo svuotamento degli scantinati o comunque di zone più basse rispetto alle fogne. Spesso poi in casa dobbiamo anche fare i conti con la pressione dell’acqua. La scelta cadrà sulla pompa per la pressione dell’acqua detta anche pompa autoadescante autoclave utile, appunto, per la pressione dell’acqua nei sistemi che la utilizzano, sia essa piovana o prelevata da un pozzo. Il vantaggio è che può essere anche elettronica quindi accesa e spenta in maniera automatica.

La cura del giardino passa per la giusta irrigazione

Se poi si ha la fortuna di possedere un giardino all’esterno di casa e lo si vuole tenere sempre nelle migliori condizioni? Allora ci sarà la pompa per irrigazione di superficie o sommersa proprio per curare il giardino ma anche l’orto o le varie aree agricole con la pressione giusta. L’acqua utilizzata sarà quella prelevata da un pozzo o sarà di falda, presa anche da un laghetto o un fossato. Infine, per il problema relativo allo scantinato allagato o di una fossa settica da svuotare la scelta andrà sulle pompe sommergibili per drenaggio per trattare sia l’acqua pulita che quella sporca.