Cronaca

ROVELLO PORRO – Indagini dei carabinieri sul furto avvenuto lo scorso fine settimana alla tabaccheria di piazza Porro, nel “cuore” di Rovello Porro.

Riguardo alla vicenda si sa che qualcuno è entrato nell’esercizio commerciale appropriandosi di denaro contante, numerose stecche di sigarette e diversi gratta e vinci; il tutto per un valore di circa duemila euro.

In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, in orario notturno i malintenzionati hanno cercato di entrare dalla porta principale senza riuscirci, riprovandoci quindi da quella sul retro, e riuscendoci; hanno preso il residuo di cassa, sigarette e gratta e vinci ma scattato l’allarme, i carabinieri sono arrivati subito e li hanno messi in fuga, scappando hanno abbandonato uno zainetto dove sono stati trovati numerosi pacchetti di sigarette.

(foto archivio)

19022025