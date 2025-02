Città

SARONNO – Chi si aspetta un sindaco sconfitto o “vittima” della non maggioranza che l’ha fatto tribulare negli ultimi sarà rimasto deluso. Augusto Airoldi oggi, martedì 18 febbraio, si è presentato davanti alla stampa riunita in grande spolvero: giacca blu, camicia bianca ciotola di cioccolatini per gli ospiti tipica della sue conferenze e soprattutto un piglio deciso e determinato.

QUI LA DIRETTA – QUI IL VIDEO

Molto più che resiliente e resistente. Il sindaco di Saronno ha rimarcato la propria fiducia nella propria squadra e nel proprio operato con l’atteggiamento prima che con le parole. L’ha fatto mettendo con le spalle al muro quella politica, tutta la politica saronnese che da ore, giorni e settimane pur davanti all’agonia della non maggioranza non è riuscita a trovare la quadra per il colpo di grazia o per farlo continuare. L’ha fatto parlando di responsabilità e bene per la città e lasciando da parte quei silenzi e narrazioni di comodo che tanto male hanno fatto nelle ultime settimane al suo rapporto con la città.

Airoldi è chiaro tanto che lo ripete almeno 5 volte in conferenza stampa: “Voglio che questo bilancio previsionale sia approvato”. Per i soldi, per i progetti per il futuro di Saronno e così si gioca il tutto per tutto: “Metto sul piatto il mio essere sindaco e mi dimetto. Ma non basta: perchè arrivi il commissario serve che ci siano anche le dimissioni di 13 consiglieri così arriverà subito il decreto di scioglimento e così il commissario resta fino a primavera quando si voterà”.

Non sono parole di circostanza, non fa più melina. Airoldi ha già parlato con il prefetto che attende le sue dimissioni e quelle dei consiglieri: “Abbiamo concordato un’apertura straordinaria del protocollo e se le dimissioni arriveranno domani al massimo giovedì mattina non ci sarà il decreto di sospensione del prefetto ma subito lunedì quello di scioglimento del Presidente della Repubblica e già lunedì o martedì arriverà il commissario. Inoltre restando nelle scadenze (ormai celeberrimo 24 febbraio) si voterà in primavera. Se non succederà resteranno le mie dimissioni con i venti giorni di tempo che prevede la legge per le valutazioni del caso”.

Per un’ora Airoldi risponde alle domande dei giornalisti: a quelle tecniche sui modi e i tempi che raccontano il gran lavoro fatto con la Prefettura nelle ultime a quelle politiche. E oggi per la prima volta da mesi non svicola e non si tira indietro.

Spiega la scelta di ritirare il bilancio “serve alla città l’ho portato e ritirato perchè pensavo che ci potessero essere i numeri”. E spiega anche il respingimento di sabato sera: “Ho saputo della mancanza dei numeri durante la seduta ma la città aveva bisogno che si andasse avanti e l’ho fatto”. Dice con la faccia seria ma senza tensione quello che non sa: “Ho saputo che Marta Gilli si sarebbe astenuta all’inizio della seduta. Ma non so tutt’ora le motivazioni. Non ci sono state eccezioni da parte sua e di nessun altro al bilancio”.

Parla dei pezzi di maggioranza che ha perso e dell’accordo con l’attuale presidente Gilli: “abbiamo stipulato con lei un accordo che non la impegnava ad entrare in maggioranza, stabilendo che avrebbe mantenuto il suo status di indipendente. Lei non si impegnava a votare tutte le delibere della maggioranza ma si impegnava a far si che le delibere soprattutto più importanti venissero approvate vuoi con un astensione quando fosse stato sufficiente vuoi con un voto favorevole quando fosse stato necessario”. Ma soprattutto Airoldi plaude i suoi assessori (tutti presenti tranne Ilaria Pagani e qualcuno anche un po’ commosso) e gli uffici “a cui abbiamo chiesto tanto ottenendo molto”.

E qua e là si trovano anche accenni al futuro ad esempio quando parla del suo programma “che è stato fatto per durare più di 5 anni e sono certo che aggiornato e completato sarebbe ancora importante e attuabile per far crescere la città”. Parla con il “noi” di chi si presenterà alle prossime elezioni ma qualche i giornalisti chiedono “allora sei pronto alla ricandidatura?” si limita a dire “oggi siamo qui per il bilancio e per la necessità di mandare avanti la città”. Ma non parla e non agisce da sconfitto ma da attore protagonista di una scena che per lui, evidentemente, non si è ancora chiusa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti