SARONNO – E’ stato posizionato negli scorsi giorni dall’impresa Cgm che ha in appalto l’intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di via Toti, il prefabbricato della palestra, come da progetto dell’Amministrazione comunale.

Si tratta di un edificio di oltre 400 metri quadrati dotato di spogliatoi e realizzato secondo le normative del Coni come impianto sportivo di esercizio, ovvero un impianto di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva al cui interno possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle discipline sportive. La palestra, che in orario scolastico sarà usata dagli alunni ma in orario extrascolastico ospiterà attività di società sportive e associazioni, è dotata di un atrio di ingresso, di un locale di sorveglianza e di un magazzino, di un campo da gioco di pallavolo, di due spogliatoi per alunni ed atleti, e altrettanti per insegnanti o arbitri. L’indipendenza dell’area sportiva dal resto dell’impianto scolastico (comunicanti da un corridoio) è garantita da un accesso indipendente per gli atleti.

18022025