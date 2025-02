Città

SARONNO – “Non è prevista nessuna espansione dell’area edificata. Ma di più con il piano delle regole cercheremo di ridurre il rischio che al posto di una villetta arrivi un palazzo”. Queste parole del sindaco Augusto Airoldi è stato il momento clou della passeggiata del Pgt che sabato mattina ha interessato il quartiere Oltrestazione.

L’incontro è stato il terzo appuntamento del percorso di condivisione promosso dall’Amministrazione comunale in vista dell’aggiornamento del Piano di governo del territorio. La partecipazione, tuttavia, è stata piuttosto ridotta: meno di una dozzina di cittadini, affiancati da due consiglieri comunali, Roberta Castiglioni e Lucy Sasso, e da diversi addetti ai lavori. Presenti anche gli assessori Franco Casali e Francesca Pozzoli, che insieme al sindaco hanno fatto gli onori di casa.

Al di là della promessa di tutela dell’agro saronnese da appetiti edificatori e dell’accento posto sull’impatto che il fascio di binari e la presenza delle scuole hanno sul quartiere la passeggiata non ha consegnato grandi contenuti.

Non sono emerse grandi novità: il primo cittadino ha fatto il punto sull’avanzamento del Saronno City Hub, il progetto avviato con Ferrovienord. L’incontro ha dedicato ampio spazio al progetto di riqualificazione del parco dell’ex Seminario, illustrato dall’assessore Francesca Pozzoli. “Abbiamo migliorato il passaggio fino alla passerella Luinetti da via Varese con un percorso verde e fruibile” ha spiegato. L’intervento ha incluso un nuovo impianto di illuminazione, la realizzazione di servizi igienici, un bar e un’area giochi, rendendo lo spazio più accogliente e sicuro. Un elemento centrale della riqualificazione è il palco coperto, dotato di impianto per ospitare diversi eventi. “Abbiamo progettato tutto per garantire un utilizzo quotidiano del parco e la possibilità di organizzare molteplici iniziative” ha sottolineato Pozzoli. L’intervento ha previsto anche una nuova recinzione per rendere l’area più aperta e accessibile. “Stiamo ultimando la conchiglia del palco e con la semina del prato si concluderà il progetto”, ha aggiunto. L’assessore Franco Casali ha invece fatto il punto sull’attenzione al verde e alle opere di compensazione legate al progetto del parco e all’abbattimento del cedro Pedro per l’ampliamento del liceo scientifico Grassi. Non è mancato un focus sulla nuova ciclabile che il cantiere sta concretizzando in via Varese.

Il sindaco Augusto Airoldi ha ricordato, come fatto poi in serata durante il consiglio comunale in cui ha presentato il bilancio di previsione poi respinto dall’assemblea, come il nuovo parco sia un punto di riferimento importante per gestire il flusso di pellegrini in arrivo al Santuario in occasione del giubileo.

