Solana ha vissuto un 2024 straordinario, con un rialzo del prezzo che l’ha portata da 100 a 260 dollari, affermandosi come il miglior progetto crypto tra quelli principali.

Ethereum ha mostrato un andamento piatto, XRP ha registrato un’impennata dopo anni di stagnazione, BNB si mantiene stabile senza particolari exploit, ma Solana ha realmente brillato.

Ecco perché è diventata un punto di riferimento nel settore, una blockchain che potrebbe persino superare Ethereum nel medio termine. Ma è davvero così?

La risposta più breve è “probabilmente no”, ma il problema non risiede nei suoi fondamentali, bensì nella fase specifica che sta attraversando.

Infatti, la forte domanda per il token e una parte consistente dei ricavi della chain derivano da un settore controverso, che sta suscitando perplessità. Solana, infatti, sta prosperando grazie alle meme coin, un ambito caratterizzato per lo più da progetti volatili e spesso di breve durata, in generale privi di un valore aggiunto oltre alla narrativa divertente e la viralità dei meme.

Il fenomeno è stato amplificato da Pump.fun, una piattaforma che genera in continuazione nuove meme coin in modo semplice e veloce. Tuttavia, la colpa non è del sistema in sé, quanto piuttosto di coloro che sfruttano questi meccanismi per fini semplicemente speculativi.

Tra questi spiccano alcuni nomi illustri, come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la sua meme coin $TRUMP, la First Lady con $MELANIA e, più recentemente, il presidente argentino Javier Milei con la sua $LIBRA.

Questa mania delle meme coin sta giovando a Solana nel breve termine, aumentando i profitti e il valore del token, ma fino a quando potrà durare? Il settore delle meme coin, infatti, è estremamente volatile e tende a migrare da una blockchain all’altra senza mai stabilizzarsi a lungo.

Inoltre, essere percepita solo come la “chain delle meme coin” non è un elemento particolarmente attrattivo per progetti più solidi e innovativi, che oggi hanno di fronte a sé una scelta sempre più ampia.

Il mercato non è più limitato alle quattro blockchain principali: esistono oggi numerose alternative, che rendono la competizione sempre più accesa.

Dunque, cosa rimarrà di Solana se il fenomeno delle meme coin si dovesse affievolire?

Probabilmente il suo valore subirà una riduzione significativa, e i primi segnali sono già evidenti: il token ha registrato quattro settimane consecutive di ribasso.

Se dovesse infrangere il supporto dei 180 dollari, si potrebbe assistere a un calo ancora più marcato.

Solaxy può aiutare Solana?

C’è un modo per Solana di mantenere la sua salda posizione alle spalle di Ethereum, senza avvicinarsi troppo al gruppo degli inseguitori?

La risposta risiede nel suo ecosistema e nella qualità dei progetti che lo popolano e che potrebbero contribuire alla sua crescita.

Uno dei nomi che potrebbe rappresentare un primo passo verso una svolta è Solaxy (SOLX), un layer 2 di Solana progettato per migliorarne la scalabilità.

Per chi non lo sapesse, i layer 2 sono blockchain secondarie che permettono di creare un ecosistema parallelo, ampliando le funzionalità della chain principale.

Solaxy sarebbe il primo layer 2 su Solana, introducendo un modello già collaudato con successo su Ethereum, dove tali soluzioni hanno contribuito alla crescita della rete.

Attualmente, Solana può contare solo sulle proprie capacità, il che ha garantito profitti ma ha anche causato problemi tecnici minori, offuscandone in parte l’immagine.

L’adozione di un approccio multi-chain potrebbe rappresentare non solo una strategia ideale, ma addirittura necessaria per sostenere la crescita e attrarre progetti di valore.

Ecco perché oggi Solaxy sta attirando grande attenzione. Potrebbe, infatti, diventare il capofila di un futuro settore di layer 2 su Solana, con un impatto ancora difficile da stimare ma sicuramente consistente.

Attualmente, il progetto Solaxy è in fase di prevendita, avendo già raccolto oltre 21,7 milioni di dollari, con il token $SOLX disponibile al prezzo di 0,001638 dollari.

