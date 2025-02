Saronnese

GERENZANO – Domenica 23 febbraio alle 16 a Palazzo Fagnani (via Fagnani 14 a Gerenzano), si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Un tè con l’autore”, un’occasione per incontrare scrittori e condividere storie di vita e di cambiamento.

Protagonista dell’incontro sarà Rossella La Gamba, che presenterà il suo libro “L’avvocato in scarpe da running”, scritto con Claudia Gaetani. Un racconto intimo e coraggioso in cui l’autrice affronta il tema della malattia come un’opportunità di trasformazione e di crescita personale, abbattendo i muri del silenzio per raccontare la sua esperienza e il suo amore per lo sport. Le sue scarpe da running diventano il simbolo di un viaggio verso nuove consapevolezze, in cui la malattia non definisce l’identità, ma diventa parte di un percorso di riscoperta di sé.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Scelag, con la collaborazione della Pro Loco di Gerenzano e il patrocinio del Comune di Gerenzano.

(foto archivio: precedente evento alla Scelag)

18022025