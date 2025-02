Cronaca

ARESE – Hanno cercato di portare via 88 capi di abbigliamento per un valore di circa 3000 euro, ma l’intervento dei carabinieri ha mandato in fumo il loro piano. Nel tardo pomeriggio di giovedì 15 febbraio, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per furto aggravato in concorso all’interno di un centro commerciale.

I carabinieri della stazione di Senago hanno bloccato due uomini, di 31 e 50 anni, e una donna di 39, tutti di nazionalità romena, mentre tentavano di uscire dal complesso commerciale con la merce rubata. I capi di abbigliamento erano stati sottratti da due diversi negozi e nascosti in borse schermate artigianali, un sistema usato per eludere i sistemi antitaccheggio.

Dopo aver prelevato la refurtiva, i tre hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati intercettati dai militari prima che potessero lasciare la struttura. Condotti in caserma, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intero bottino è stato recuperato e riconsegnato ai negozi da cui era stato sottratto.

