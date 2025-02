Saronnese

SARONNO – Saranno in molti giovedì 20 febbraio alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a rendere omaggio ad Alessandro Colombo, figura di spicco della società civile, politica e dell’associazionismo saronnese. La sua scomparsa, avvenuta venerdì 14 febbraio all’età di 61 anni, ha lasciato un grande vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno in numerosi ambiti.

Formazione e carriera giornalistica

Originario di Tradate, Colombo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano con una tesi in Diritto amministrativo, dopo aver ottenuto il diploma di maturità scientifica al Collegio Arcivescovile “De Filippi” di Varese. Parallelamente agli studi, ha seguito la passione per il giornalismo diventando pubblicista e iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1985. Ha collaborato con diverse testate locali e nazionali, tra cui La Prealpina, Varese Sport, Varese Mese, Rete 55, La Gazzetta di Parma e Il Corriere dell’Adriatico.

Attività lavorativa

Per oltre 25 anni Colombo ha lavorato al comune di Castellanza, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale. In precedenza era stato addetto stampa per Confartigianato Varese, esperienza che gli aveva permesso di sviluppare ulteriormente la sua competenza nella comunicazione pubblica.

Impegno nel sociale e nel volontariato

Il suo contributo alla comunità si è manifestato anche attraverso l’attività di volontariato. A Tradate è stato membro e presidente per due anni del Lions Club Tradate Seprio, ricevendo il prestigioso premio “Melvin Jones Fellow” per il suo impegno a favore dei più bisognosi. Tra i suoi progetti più significativi, il supporto al Libro Parlato Lions, grazie al quale ha reso accessibili contenuti letterari a non vedenti, ipovedenti e dislessici in oltre 35 biblioteche della provincia di Varese. Ha inoltre promosso la raccolta e la donazione di migliaia di occhiali per il Terzo Mondo.

L’impegno per la valorizzazione di Gianni Rodari

Colombo ha dedicato particolare attenzione alla figura di Gianni Rodari, lavorando per la valorizzazione del legame dello scrittore con Uboldo. Ha scritto il libro Io, il Favoloso Gianni, incentrato sugli anni giovanili dell’autore e sul suo operato come insegnante nel comune varesino. Il volume ha dato origine a uno spettacolo teatrale che Colombo stava portando in tour.

Il percorso politico

Nel 2014 e nel 2019 Colombo è stato candidato sindaco a Uboldo con la lista civica Per Uboldo, di cui è stato fondatore. Pur non avendo mai aderito a partiti politici, ha sempre creduto nella partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. Ha trascorso dieci anni all’opposizione, scegliendo un approccio costruttivo e improntato al dialogo. “La politica non deve essere monopolio dei partiti, ma il frutto delle scelte quotidiane dei cittadini”, aveva dichiarato in merito al suo impegno civico.

