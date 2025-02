Comasco

TURATE – Un vero e proprio assalto è stato messo a segno stanotte, tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio, alla periferia di Turate, ai danni del supermercato D’Ambros.

In via Massina, pochi minuti prima di mezzanotte, è entrata in azione una banda ben organizzata che ha preso di mira il punto vendita. Il loro obiettivo era la cassaforte: hanno provato a farla saltare, ma nonostante i danni provocati non sono riusciti a portare via nulla. Restano però ingenti i costi per il punto vendita del blitz, con controsoffitti e scaffalature sfondate.

È ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’effrazione. L’allarme è scattato alle 23,41 e, quando sono arrivate sul posto le pattuglie di Sicuritalia, hanno trovato una parete sfondata. Immediata anche la mobilitazione dei vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, e dei carabinieri, competenti per il territorio.

I ladri, che hanno programmato il colpo con cura, si sono lasciati alle spalle un’auto rubata e delle bombole di gas modificate, con cui si ipotizza abbiano tentato di far saltare la cassaforte. Sicuritalia ha presidiato il punto vendita per l’intera notte. Sono arrivati anche i responsabili del supermercato che, in mattinata, dovranno operare con il personale per la messa in sicurezza e la sistemazione dell’area dove si trova il caveau, che ha subito i danni maggiori. Sono state avviate le indagini per risalire con precisione alla dinamica del colpo e ai responsabili.

L’ultimo colpo ai danni del supermercato era avvenuto il 6 febbraio 2023, quando i ladri avevano utilizzato un piede di porco. Anche in quella circostanza, il colpo era andato a vuoto.

guarda tutte le foto 4



Tanti danni per l’assalto al supermercato D’Ambros: tentano di far saltare la cassaforte (foto)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti