SARONNO – L’Az Robur Saronno viaggia nuovamente in Sicilia, questa volta a Capo d’Orlando, per la 28esima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Dopo la battaglia di Faenza e la sfida con San Vendemiano, l’Az Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro vola al sud a caccia, stasera, di una vittoria che sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione. Non una gara facile, tutt’altro, perché l’Orlandina dispone di uno dei reparti lunghi più potente della categoria, con Antonietti, Marini e Furin e poi la bocca da fuoco principale, Fresno, sempre in doppia cifra quest’anno (25 volte su 27), il talento degli esterni Barattini e Cecchinato e l’infinita esperienza di Jasaitis, uno che nei finali sa sempre come decidere una partita.

Tutto questo è valso fino ad oggi il quarto posto in classifica per la squadra siciliana di Domenico Bolignano, una lietissima certezza del torneo. Ma, come abbiamo dimostrato anche all’andata, ogni partita si gioca partendo dallo 0-0 ed è il momento di andarsi a prendere una soddisfazione importante per lanciare la volatona finale. In campo duque oggi, mercoledì 19 febbraio, alle 20.45 nel turno infrasettimanale del Infodrive Arena.

19022025