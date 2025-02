news

Hai mai avuto la sensazione di pagare troppo per la tua pubblicità online senza capire esattamente dove finiscono i tuoi soldi? Oppure ti stai chiedendo se affidarti a un esperto per gestire le tue campagne Google Ads sia un investimento che vale la pena fare?

Pubblicità su Google: un potente strumento per ottenere clienti e far crescere il tuo business, ma senza una gestione corretta può trasformarsi in una voragine di spese inutili. Stefano Diversi, consulente esperto di Google Ads e tra il 3% delle migliori agenzie in Italia, ha aiutato centinaia di aziende a ottimizzare i costi e ottenere il massimo dalle loro campagne. In questo articolo, vedremo quanto costa davvero gestire una campagna Google Ads, quali fattori influenzano il budget e come evitare sprechi.

Se sei un piccolo imprenditore o gestisci una PMI, sapere quanto investire e come farlo in modo intelligente può fare la differenza tra una pubblicità redditizia e un disastro finanziario.

Google Ads: quali sono i costi da considerare?

Quando parliamo di costi di gestione di una campagna Google Ads, dobbiamo distinguere due aspetti fondamentali:

Il budget pubblicitario, cioè i soldi che effettivamente spendi per far apparire i tuoi annunci su Google. I costi di gestione, ovvero il prezzo per chi si occupa della creazione, ottimizzazione e monitoraggio delle campagne.

Ma quanto costa davvero fare pubblicità su Google? Dipende da diversi fattori:

Settore di riferimento : in alcuni settori, come assicurazioni o avvocati, i costi per clic possono superare i 10-15€ a causa della forte concorrenza. In altri, possono bastare pochi centesimi.

: in alcuni settori, come assicurazioni o avvocati, i costi per clic possono superare i 10-15€ a causa della forte concorrenza. In altri, possono bastare pochi centesimi. Parole chiave scelte : alcune keyword sono più competitive e quindi più costose.

: alcune keyword sono più competitive e quindi più costose. Qualità della campagna : se l’annuncio e la landing page sono ottimizzati, il costo per clic si riduce.

: se l’annuncio e la landing page sono ottimizzati, il costo per clic si riduce. Targeting: se vuoi raggiungere un pubblico molto specifico, potresti pagare di più per ogni clic.

I costi di gestione delle campagne Google Ads: agenzia o fai da te?

Un dubbio comune tra gli imprenditori è: meglio gestire le campagne da soli o affidarsi a un esperto? Vediamo le due opzioni:

Gestione in autonomia

Nessun costo di gestione, ma richiede tempo e competenze tecniche .

. Rischio di spendere male il budget senza ottenere risultati.

Difficoltà nel monitorare e ottimizzare le performance.

Affidarsi a un consulente o a un’agenzia

Costo di gestione variabile (solitamente da 300€ a oltre 2000€ al mese a seconda della complessità).

Ottimizzazione costante , riduzione degli sprechi e aumento delle conversioni.

, riduzione degli sprechi e aumento delle conversioni. Strategie avanzate che un non esperto potrebbe non conoscere.

Quali sono i costi medi di gestione?

Per farti un’idea, ecco una media dei costi che potresti affrontare se scegli di affidarti a un professionista:

Consulente freelance : 300€ – 1000€/mese

: 300€ – 1000€/mese Agenzia specializzata : 500€ – 2000€/mese

: 500€ – 2000€/mese Agenzie top (come quelle certificate tra le migliori in Italia, come Stefano Diversi): da 1000€ in su, con strategie personalizzate.

A questi vanno aggiunti i costi del budget pubblicitario, che variano in base a quanto vuoi investire per attirare nuovi clienti.

Caso di successo: come ridurre i costi e aumentare i risultati

Un’azienda di servizi locali investiva circa 1500€ al mese in Google Ads, gestendo le campagne internamente. Il problema? Clic costosi e pochi contatti reali. Dopo aver affidato la gestione a Stefano Diversi, la strategia è stata completamente rivista:

Migliore selezione delle parole chiave, eliminando quelle troppo generiche. Creazione di annunci più mirati, con copywriting persuasivo. Ottimizzazione della landing page, aumentando il tasso di conversione.

Risultato? Stesso budget, ma il doppio dei clienti ottenuti in soli tre mesi.

Quanto devi investire per la tua campagna? Chiedilo a un esperto

Ogni business ha esigenze diverse e non esiste una risposta universale su quanto dovresti spendere per la gestione di Google Ads. Quello che conta davvero è come viene investito il budget e chi lo gestisce.

Se vuoi capire con precisione quanto potrebbe costarti una campagna ben strutturata per il tuo settore, il consiglio migliore è parlarne con un esperto. Stefano Diversi può aiutarti a fare chiarezza, analizzare il tuo progetto e indicarti la strategia più efficace per ottenere risultati senza sprechi.

Contattalo per una consulenza: con la giusta strategia, il tuo investimento in Google Ads può trasformarsi in una fonte continua di nuovi clienti. 🚀