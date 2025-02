Città

SARONNO – Il momento è arrivato: la crisi iniziata lo scorso 26 settembre porterà oggi alla fine dell’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi. Oggi pomeriggio, mercoledì 19 febbraio, i consiglieri delle opposizioni e alcuni di quelli di maggioranza si presenteranno in Municipio per dare le dimissioni. In questo modo il Prefetto invierà domani l’informativa al Quirinale e già nella giornata lunedì 24 febbraio potrà arrivare il decreto di scioglimento e il commissario prefettizio per guidare la città fino alle prossime elezioni che si terranno nella primavera 2025. Diverse le strade che hanno portato a questo momento: da un lato il consiglio comunale di sabato sera quando il bilancio previsionale è stato respinto con 12 voti favorevoli, 12 voti contrari ed un astenuta (Marta Gilli). Da qui il centrodestra ha iniziato a “lavorare”per le 13 dimissioni unica strada in grado di portare Saronno subito a elezioni. Ieri il colpo di scena con il sindaco Augusto Airoldi che ha annunciato le proprie dimissioni e ha invitato anche i consiglieri di destra, sinistra e centro dimettersi contestualmente per avvisare l’iter. Non frasi di circostanza dal sindaco ma l’attivazione dell’intera macchina burocratica che ha permesso di arrivare oggi alla consegna delle dimissioni dei consiglieri.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

