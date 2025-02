Città

SARONNO – Dopo la presentazione delle dimissioni all’ufficio protocollo del Comune un piccolo punto stampa per l’opposizione (quasi tutta) per spiegare la scelta di chiudere la consigliatura rimarcando come la scelta sia arrivata prima dell’appello del sindaco Augusto Airoldi.

GIANPIETRO GUAGLIANONE, FDI

Bene oggi le dimissioni dei consiglieri, noi ci stavamo lavorando ormai da tempo. Come Fratelli d’Italia ci siamo sempre messi a disposizione per il futuro della città. Bene le dimissioni anche del sindaco come lui stesso ha annunciato. Adesso pensiamo al futuro, pensiamo ad andare avanti e pensiamo a ridare immediatamente la scelta ai cittadini saronnesi.

ALESSANDRO FAGIOLI LEGA

La situazione si è incancrenita ormai da mesi per l’amministrazione comunale, nonostante il sindaco continuasse a sostenere di avere una maggioranza solida, abbiamo visto tutti cosa è accaduto nelle ultime settimane anzi negli ultimi mesi. Come minoranze noi eravamo pronti a questo passo. Credo che anche i gruppi di maggioranza, piuttosto che consiglieri, si siano resi conto dell’impossibilità di proseguire, per cui siamo arrivati oggi a questa firma. Nonostante tutto, il sindaco Airoldi ha continuato nel raccontare mezze verità o una sua narrazione, come diciamo da anni, molto di parte e ben lontana dalla realtà.

Per cui c’è anche stato un nostro atto di responsabilità di andare in questa direzione, quella delle dimissioni, per fare in modo che i saronnesi possano esprimersi nel prima possibile, quindi già alle elezioni del 2025 e non aspettare un anno di commissariamento, per scegliere chi vorranno come nuovi amministratori. Abbiamo visto ieri l’uscita stampa del sindaco, che vuole a tutti i costi cadere in piedi, magari anche rilanciare una ricandidatura. Da parte sua possiamo anche capire questo gioco, ma continua veramente a non prendere atto di quello che è successo, di quali sono state le sue responsabilità, non solo negli ultimi mesi, ma in tutti questi quattro anni e mezzo di amministrazione.

Addirittura fin dall’aver voluto una coalizione molto allargata, che per quello che avevamo già interpretato all’epoca, perlomeno come centrodestra e come Lega, era un progetto politico che sarebbe stato destinato all’implosione naturale, proprio perché è troppo eterogeno. Questo è accaduto, ci sono stati vari accadimenti durante questo percorso amministrativo, e quindi auguriamo ai cittadini saronnesi di poter avere una buona scelta alle prossime elezioni.

LUCA DAVIDE, OBIETTIVO SARONNO

Siamo arrivati a questo punto dopo mesi: i giochi di potere in consiglio comunale ormai durano da settembre. Obiettivo Saronno è stata la prima forza politica a dire pubblicamente di essere pronta alle dimissioni. L’abbiamo fatto stasera per responsabilità, per andare presto alle elezioni. Quindi il sindaco in questo momento dovrà lasciare la sua carica, anche se vediamo che sabato farà una passeggiata per il Pgt, oggi c’è stato il post su Facebook, speriamo che sia più così. Noi per responsabilità ci siamo dimessi perché è giusto che i cittadini di Saronno possano tornare al voto, possano avere una maggioranza che è in grado di sostenere i progetti nella città come Saronno, che ha bisogno di essere sostenuta e non può trovarsi con un bilancio che non passa due volte.

LUCA AMADIO, OBIETTIVO SARONNO

Siamo arrivati a questo cambiamento che Obiettivo Saronno da tempo sollecita. E’ grazie al senso di responsabilità di Obiettivo Saronno e dell’opposizione che ha firmato oggi se da qui in avanti finalmente si potrà parlare per il futuro di Saronno che fortunatamente inizierà fra qualche mese, non fra un anno e mezzo, come c’è stato il rischio che potesse avvenire. Quindi da oggi dovremo lavorare per dare la città ad un’amministrazione che possa pensare finalmente a un futuro migliore per tutti noi.

GIUSEPPE CALDERAZZO, M5S

“Sono qua stasera per permettere alla città di arrivare a nuove elezioni con un breve commissariamento. Questo poteva essere evitato se l’accordo di ottobre fosse andato in porto. Prevedeva non solo la garanzia che il sindaco completasse il mandato ma era anche prerogativa per un accordo elettorale di campo largo. Qualcuno si è opposto e siamo arrivati alle dimissioni contestuali di oggi!”

