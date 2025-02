news

È dai dati di vendita degli spazi che l’edizione 2025 di IPACK-IMA inizia a far parlare davvero di sé, con un tutto esaurito annunciato a poco più di 3 mesi dall’apertura che non lascia adito a dubbi sulla solidità e attrattività del progetto percepite dai leader dell’industria.

“Sono estremamente orgoglioso di annunciare con largo anticipo il sold out degli spazi espositivi. Avremo in mostra le tecnologie proposte da oltre 1.200 espositori, di cui il 30% esteri da 27 paesi, per la prevalenza provenienti da Olanda, Turchia, Cina, Francia e Germania.” – dichiara Simone Castelli, AD di Ipack Ima. “Siamo quindi pronti per accogliere l’eccellenza espositiva e i visitatori, su cui la fiera sta già lavorando con iniziative ad hoc e promozioni speciali. Fari puntati sui buyer specializzati con selezionati professionisti provenienti da circa 50 paesi, a rafforzamento della natura internazionale della fiera”.

Uno sguardo ai settori presenti in fiera

L’offerta espositiva si articolerà dal 27 al 30 maggio 2025 a Fiera Milano-Rho su otto padiglioni strutturati attorno ai principali mercati di riferimento di IPACK-IMA: i padiglioni 1-3 verticali sul grain based food, lo storico settore di punta della fiera; i padiglioni 5-7 con tecnologie e materiali dedicati al general food; i padiglioni 6-10 con soluzioni end of line, trasversali a tutti i mercati; il padiglione 4 rivolto al mondo liquid food & beverage; infine il padiglione 2 dedicato al non food e rivolto alle industrie Life Science.

Iniziative speciali per i visitatori

Presenti a IPACK-IMA le migliori soluzioni e materiali per il processing e il packaging, con molte anteprime tecnologiche attese a livello mondiale. In programma convegni e approfondimenti sulle tendenze del settore, a partire da un evento internazionale dedicato al mondo della pasta, al Worldstar Packaging Awards e altri eventi in aggiornamento.

Altre importanti novità riguardano l’apertura della biglietteria e l’ingresso gratuito per chi si preregistra a febbraio. Con lo stesso biglietto si potrà accedere anche a Pharmintech by IPACK-IMA e alle manifestazioni dell’Innovation Alliance (GreenPlast, Print4All, Intralogistica Italia)

Per cogliere al volo la promozione, e ottenere l’ingresso gratuito, è possibile registrarsi entro il 3 marzo cliccando qui