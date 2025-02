Città

SARONNO – C’è ancora la politica e in particolare le dimissioni del sindaco Augusto Airoldi con appello ai consiglieri a dare 13 dimissioni contestuali per poter andare alle urne già questa primavera al centro delle letture dei saronnesi su ilSaronno. Seguitissima anche la diretta che ha raccontato le scelte del primo cittadino che ha dato una volta alla crisi.

A Rovellasca il sindaco invita i cittadini a non allarmarsi per la presenza dei tecnici della fibra ottica, confermando che si tratta di operatori autorizzati e non di truffatori, come invece temuto da alcuni residenti.

Due uomini hanno tentato di rubare vestiti per un valore di 3000 euro all’interno di un centro commerciale, ma sono stati fermati dai carabinieri e arrestati. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e si è concluso con il recupero della merce sottratta.

Un incendio è divampato in un’azienda di Caronno Pertusella, ma le fiamme sono state rapidamente domate e non vi è stato alcun pericolo di dispersioni nocive. Il sindaco ha fatto il punto sulla situazione, rassicurando i cittadini.