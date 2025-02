Saronnese

GERENZANO – La Voce di Gerenzano, il gruppo Facebook in cui i cittadini si consultano, informano e aiutano circa quanto accade in città, diventa una forza cittadina attiva, iscrivendosi all’albo delle associazioni.

“Questo ci permetterà di dare più forza e sostanza alle nostra azioni – anticipa Riccardo Gallina con un post sul gruppo – Contiamo su una massiccia partecipazione, appena partirà la campagna adesioni: più saremo più sarà facile far sentire la nostra voce alle istituzioni e cercare di cambiare in meglio il nostro comune.”

Il gruppo si sta organizzando soprattutto per dare un aiuto concreto in città, come, nell’ultimo periodo, sta accadendo nei confronti di quei cittadini che non risultano più nati a Gerenzano con il rinnovo della carta d’identità e, quindi, si trovano in difficoltà con il cambio del codice fiscale e tutto ciò che ne consegue.

Tuttavia, non manca anche l’intento di farsi ascoltare, soprattutto dalle amministrazioni cittadine.

“Per anni abbiamo cercato di interagire con questa Amministrazione, cercando di avere un dialogo con loro, ma, quando ci rispondevano, la risposta era sempre la stessa. Un gruppo Facebook per loro è un’entità non riconosciuta e quindi non “meritevole” di risposta. Ora con la configurazione come associazione il gruppo La Voce di Gerenzano ha una sua entità giuridica. E come tale vi rappresenteremo per ogni segnalazione valida che verrà fatta in questo gruppo. Tante sono le iniziative che porteremo avanti prossimamente”, così spiega Luisa Basilico sul gruppo stesso. “L’elenco è lungo. E, progressivamente, vi terremo costantemente informati.”

“Non siamo legati a nessun partito né intendiamo fondarne uno o utilizzare questa associazione come piattaforma di lancio per prossime future avventure politiche – precisa sempre Luisa Basilico – È un gruppo però politico se consideriamo che la politica in senso civico si coniuga attraverso la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e alla gestione della cosa comune. Questo significa andare oltre il semplice voto alle elezioni e implica una serie di azioni quotidiane che contribuiscono al benessere collettivo. Quindi un’associazione che vuole dare voce ai suoi membri e più in generale alla collettività gerenzanese” .

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti