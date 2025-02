Cronaca

LIMBIATE – Ennesimo incidente col monopattino sul territorio; si tratta ormai di una costante, gli incidenti si ripetono a cadenza praticamente settimanale, malgrado anche il recente giro di vite su input di Regione Lombardia, che ha aumentato le norme di sicurezza per chi utilizza questo tipi di veicoli.

Ieri alle 19 in corso Milano a Limbiate incidente col monopattino; è rimasto ferito un ragazzo di 27 anni. Sul luogo del sinistro, per tutti gli accertamenti del caso, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio. E’ arrivata l’auto-infermieristica ed una ambulanza. Il ventisettenne, in condizioni comunque non preoccupanti, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso.

Da chiarire dinamica e responsabilità del sinistro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

19022025