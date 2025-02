Comasco

ROVELLO PORRO – Al via entro la fine del mese il cantiere per la demolizione dell’ex Consorzio Agrario, un intervento atteso da tempo per il recupero di un’area in stato di degrado.

“L’attuale stato di degrado dello stabile e dell’area circostante rappresenta da tempo un problema significativo per il nostro paese” fanno sapere dall’amministrazione comunale, sottolineando come la mancanza di interventi negli ultimi vent’anni abbia aggravato il fenomeno del degrado urbano.

Proprio per rispondere a questa criticità, il Comune ha acquisito l’immobile e avviato una variante urbanistica mirata, con l’obiettivo di trasformare l’area in un parcheggio pubblico di interscambio ferro/gomma e in uno spazio commerciale a servizio dei cittadini della zona ovest del paese.

Ora che l’iter giuridico-amministrativo si è concluso, si può procedere alla demolizione dello stabile. “Questo intervento si rende indispensabile per garantire la sicurezza pubblica, migliorare il decoro urbano e tutelare l’ambiente, ponendo le basi per una futura valorizzazione dell’area” spiegano dall’Amministrazione.

Nei prossimi giorni verrà allestito il cantiere, con l’installazione della segnaletica temporanea per la gestione della viabilità, così da ridurre al minimo i disagi per i cittadini. “Si invitano i cittadini a seguire con attenzione le indicazioni fornite e a rispettare eventuali restrizioni durante l’esecuzione dei lavori”.

L’amministrazione comunale ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alla cittadinanza per la collaborazione in questa fase di trasformazione urbana.

