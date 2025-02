Cronaca

ROVELLO PORRO – Intervento delle forze dell’ordine nello scorso fine settimana a Rovello Porro per una lite fra amici con epilogo piuttosto sconcertante.

I due amici sono residenti nello stesso alloggio, in paese: hanno bisticciato e ad un certo punto uno di loro si è barricato in camera chiedendo aiuto al 112 ed all’arrivo di una pattuglia die carabinieri, l’altro anzichè tranquilizzarsi ha addirittura morso uno dei militari ed è stato quindi denunciatio a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere che è rimasto ferito è stato successivamente medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù, con cinque giorni di prognosi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

19022025