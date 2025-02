Città

SARONNO – Un triduo di preghiera per celebrare il primo anniversario dell’arrivo della reliquia del cuore di Carlo Acutis nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da giovedì 20 a sabato 22 febbraio, la comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno accoglierà fedeli e pellegrini con un programma di celebrazioni che culminerà con la presenza di monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio delle cause dei santi dell’arcidiocesi di Milano.

Ogni giornata prevede momenti di raccoglimento e riflessione. Alle 17,15 è prevista l’esposizione solenne della reliquia, seguita dalla catechesi “Cosa c’è nel cuore degli uomini, di Dio, dei Santi”, il Santo Rosario e alle 18 la Santa Messa con l’affidamento delle intenzioni di preghiera al beato Carlo. Giovedì 20 e venerdì 21 febbraio la catechesi sarà tenuta da don Massimiliano Bianchi, nominato dal Papa Missionario della Misericordia, mentre sabato 22 febbraio sarà presente monsignor Ennio Apeciti con la reliquia del cuore del beato. Al termine della celebrazione, per chi lo desidera, sarà possibile ricevere una benedizione personale e il bacio della reliquia.

Il triduo si inserisce in un cammino di fede che ha visto il Santuario diventare un punto di riferimento per giovani e famiglie. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nella sua Lettera Pastorale ha invitato in particolare ragazzi e adolescenti a guardare alla figura di Carlo Acutis come modello di amicizia con Gesù. In quest’ottica, il Santuario, dichiarato Chiesa Giubilare per l’Anno Santo 2025, ospita regolarmente gruppi di famiglie, giovani, catechisti e chierichetti per momenti di preghiera e formazione.

Negli ultimi dodici mesi il Santuario ha visto un crescente afflusso di giovani, attratti dalla figura di Carlo Acutis e dalle numerose iniziative pastorali. Pellegrinaggi, incontri di preghiera e momenti di catechesi hanno reso il Santuario un luogo vivo, capace di trasmettere il messaggio di fede e speranza di un giovane che ha saputo unire spiritualità e modernità, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni.

A Saronno continuano anche due iniziative ispirate al beato Carlo: la “cassetta della posta”, dove i fedeli possono lasciare le proprie intenzioni di preghiera anche via mail all’indirizzo [email protected], e la “Via Acutis”, un itinerario virtuale e spirituale che guida i pellegrini nei vari ambienti del Chiostro e del Santuario attraverso spunti di riflessione basati sulla testimonianza del giovane beato.

