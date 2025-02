Città

SARONNO – L’iter è stato lungo quasi quanto la crisi ma alla fine l’epilogo è arrivato. Stasera mercoledì 19 febbraio, 17 consiglieri hanno dato le dimissioni contestuali avviando così l’iter che porterà all’arrivo del commissario e poi alle elezioni in primavera.

I primi ad arrivare sono stati i consiglieri leghisti Pier Angela Vanzulli e Raffaele Fagioli, Riccardo Guzzetti è tornato da Bruxelles apposta per dimettersi in presente mentre l’ultimo ad arrivare è stato Agostino De Marco entrato ed uscito da una porta laterale.

Ma chi sono i consiglieri che si sono dimessi? Tutto il centrodestra Alessandro Fagioli, Raffaele Fagioli, Riccardo Guzzetti, Pier Angela Vanzulli e Claudio Sala per la Lega, Gianpietro Guaglianone per la Lega e Agostino De Marco per Forza Italia. Presente al completo, ossia con Luca Davide, Luca Amadio, Cristiana Dho e Lorenzo Puzziferri Obiettivo Saronno (la prima forza politica a parlare pubblicamente di dimissioni) accompagnato dalla presidente Novella Ciceroni. Tra i dimissionari anche Giuseppe Calderazzo con Massimo Uboldi in rappresentanza del M5s.

Oltre a Mattia Cattaneo (indipendente il primo a dirsi disponibile alle dimissioni) dell’ormai ex maggioranza si sono dimessi Lucy Sasso e Simone Galli per il Pd, Nourhan Moustafa per Tu@Saronno e Roberta Castiglioni di Saronno Civica. Per loro nessun commento e nessuna nota è arrivata anche dagli assenti.

L’iter si è svolto all’ufficio protocollo e si è concluso ben oltre le 18,30. All’uscita De Marco è sgattaiolato dalla porta laterale, i membri della maggioranza sono usciti senza commentare mentre l’opposizione ha tenuto un piccolo punto stampa.

E adesso? Le dimissioni del sindaco Augusto Airoldi arrivati in giornata e quelle dei consiglieri saranno inviate in Prefettura e al Quirinale. Per lunedì è atteso il decreto di scioglimento e la nomina del commissario che guiderà la città fino alle elezioni.

In serata sono arrivate anche le dimissioni dell’ex presidente Pierluigi Gilli dal suo incarico in Provincia.