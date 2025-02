Città

SARONNO – Non solo le dimissioni contestuali di 17 consiglieri di Saronno stasera, mercoledì 19 febbraio, sono arrivate anche quelle di Pierluigi Gilli dal suo incarico di consigliere provinciale.

Inviata poco dopo le 19 la missiva esplicita: “Con la presente, il sottoscritto Pierluigi Gilli consigliere Provinciale del Gruppo “La Provincia al Centro”, rassegna le proprie irrevocabili dimissioni dall’incarico di Consigliere del Consiglio Provinciale di Varese, con effetto immediato”.

L’ex presidente del consiglio comunale di Saronno che in diverse occasioni rimarcato il proprio apprezzamento per il lavoro in Provincia conclude con un ringraziamento al presidente Marco Magrini a cui è indirizzata la missiva: “Nell’occasione, si ringrazia per l’attenzione e la cortesia ricevute durante il breve mandato e si porgono a Lei ed a tutti i Signori Consiglieri Provinciali auguri di buon proseguimento nel lavoro per il bene della Provincia”.

