MILANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nicola Di Marco, capogruppo Movimento 5 Stelle Lombardia, relativo al suicidio assistito.

“Considerato quanto finora emerso – in merito alle recenti notizie di cronaca relative al caso di una cittadina lombarda, affetta da sclerosi multipla progressiva, la quale avrebbe posto fine alle proprie sofferenze attraverso una procedura di suicidio medicalmente assistito – riteniamo sia necessario che l’assessore Bertolaso riferisca in Aula. E’ opportuno che Regione Lombardia esprima una posizione ufficiale, che vada oltre al botta e risposta interno alla maggioranza, del quale abbiamo letto in questi giorni sui media. Abbiamo quindi presentato una richiesta di informativa affinché l’Assessore al Welfare abbia l’occasione di riferire, durante la seduta del Consiglio regionale in programma domani, sulle modalità con cui è stato gestito l’iter amministrativo e sanitario di questo caso. Risulta fondamentale garantire trasparenza e chiarezza riguardo alle procedure adottate, al fine di assicurare un quadro normativo e operativo certo per future richieste simili, tutelando i pazienti, le famiglie e gli operatori sanitari coinvolti”.

