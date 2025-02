news

Tether, l’azienda dietro USDT, la stablecoin più importante del mondo, ha compiuto un’importante mossa nel mondo dello sport acquistando una quota di minoranza nella Juventus, mettendo piede all’interno del club torinese fondato più di 125 anni fa.

La squadra, tra le più prestigiose d’Europa, rappresenta un vero e proprio simbolo del calcio italiano. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi pubblici, ma l’investimento di Tether punta su una delle realtà più rilevanti del panorama calcistico mondiale. Secondo Forbes, infatti, la Juventus si classifica all’11° posto tra le squadre di calcio più quotate, con un valore stimato di 2.050.000.000 dollari e un fatturato annuo di 459.000.000 dollari nel 2024.

Questa mossa fa parte di una strategia più ampia di Tether per promuovere l’adozione delle criptovalute e l’uso dei pagamenti digitali attraverso lo sport.

Con un profitto di 13.000.000.000 dollari nel 2024 e riserve di 113.000.000.000 dollari in titoli di Stato statunitensi, l’azienda dispone delle risorse necessarie per continuare a investire in settori chiave per la diffusione delle crypto.

Tether Investments Announces Strategic Minority Stake in Juventus Football Club @juventusfc 🦓 Read more: https://t.co/4qqeT5zLQy — Tether (@Tether_to) February 14, 2025

Criptovalute e sport: un matrimonio sempre più solido

L’acquisizione di una partecipazione nella Juventus non è un caso isolato. Negli ultimi anni, il settore delle criptovalute ha intensificato il suo legame con il mondo dello sport, sfruttandone la popolarità globale per raggiungere un pubblico più ampio.

Secondo CoinGecko, nel 2024 sono state siglate 26 nuove collaborazioni tra aziende crypto e il mondo dello sport, portando il numero totale di accordi a 92 dal 2021 a oggi.

Alcuni esempi recenti includono:

io, che ha avviato una partnership con il team Red Bull Racing in Formula 1.

com, che ha siglato un accordo esclusivo con la UEFA Champions League.

Coinbase, che ha stretto una collaborazione con i Golden State Warriors in NBA.

Cardano, che a inizio anno ha avviato una partnership strategica con l’FC Barcellona.

Queste iniziative dimostrano come le aziende crypto stiano cercando di entrare sempre più nella quotidianità delle persone, sfruttando la passione per lo sport per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pagamenti digitali e l’adozione delle criptovalute.

Tether e le sfide normative in arrivo

Mentre espande la sua presenza nello sport, Tether si trova ad affrontare nuove sfide sul fronte normativo. Negli Stati Uniti, infatti, sono in discussione due proposte di legge, lo STABLE Act e il GENIUS Act, che potrebbero costringere l’azienda a ristrutturare le proprie riserve e a vendere fino a 9.000.000.000 dollari in Bitcoin.

Parallelamente, in Europa la regolamentazione del MiCA sta portando grandi cambiamenti, con diversi exchange che stanno progressivamente rimuovendo USDT per conformarsi alle nuove direttive.

Questo scenario crea una situazione in cui, da un lato, Tether cerca di espandersi con investimenti strategici come quello nella Juventus, mentre dall’altro deve affrontare le pressioni regolatorie in vari mercati.

L’investimento di Tether nella Juventus dimostra che il mondo delle criptovalute e quello dello sport sono destinati a intrecciarsi sempre più. Le aziende del settore vedono nello sport un veicolo ideale per la diffusione delle tecnologie digitali, mentre i club e le organizzazioni sportive possono trarre vantaggio da nuovi flussi di finanziamento e soluzioni innovative per coinvolgere i tifosi.

In un momento in cui le crypto stanno cercando di consolidare la loro presenza nei pagamenti e nelle transazioni quotidiane, la fusione tra questi due mondi potrebbe accelerare l’adozione su larga scala.

Resta da vedere come le regolamentazioni e il mercato reagiranno a queste evoluzioni, ma una cosa è certa: le criptovalute non si accontentano di stare in panchina.

Best Wallet: un’innovazione sicura nel mondo delle criptovalute

L’ingresso di Tether nel mondo dello sport, con l’acquisizione di una quota della Juventus, è solo l’ultimo esempio di come il settore crypto stia rafforzando la propria presenza in ambiti di grande risonanza come il calcio.

La crescente adozione delle criptovalute aumenta la necessità per gli utenti di acquistare, custodire e scambiare i propri asset digitali in modo sicuro e semplice. In questo contesto, soluzioni innovative come Best Wallet emergono come strumenti di ultima generazione, offrendo una piattaforma sicura e pratica per la gestione degli asset digitali.

Crypto trading shouldn’t feel like rocket science. 🛠 Best Wallet keeps it simple—swap, send, and trade in just a few taps. This is the edge you’ve been looking for. 🚀 Download now 📲 https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/q8cr6ZwcHh — Best Wallet (@BestWalletHQ) February 12, 2025

Best Wallet rappresenta oggi l’opzione ideale per chi desidera una soluzione decentralizzata e self-custodial, garantendo agli utenti pieno controllo sulle proprie criptovalute.

Nel contesto in continua evoluzione delle criptovalute, la sicurezza e l’affidabilità sono diventate priorità imprescindibili per gli investitori, e Best Wallet emerge come una soluzione all’avanguardia, progettata per proteggere gli asset digitali degli utenti attraverso tecnologie avanzate e un’interfaccia intuitiva, adatta sia ai neofiti che agli esperti del settore.

Oltre a garantire una protezione robusta contro le minacce informatiche, Best Wallet è pienamente compatibile con l’ecosistema Web3, supportando una vasta gamma di token e facilitando transazioni rapide ed efficienti. Questa versatilità consente agli utenti di gestire agevolmente i propri portafogli digitali e di partecipare attivamente al mercato delle criptovalute.

La prevendita del token $BEST

Un aspetto distintivo di Best Wallet è la prevendita del suo token nativo $BEST. Attualmente, il token è disponibile al prezzo di 0,024025 dollari per unità, offrendo un’opportunità interessante per gli investitori.

La prevendita ha già riscosso un notevole successo, superando la soglia dei 10,1 milioni di dollari raccolti, a testimonianza della fiducia riposta nel progetto dalla comunità crypto.

I possessori del token $BEST possono beneficiare di diversi vantaggi all’interno dell’ecosistema Best Wallet, tra cui commissioni di transazione ridotte, accesso anticipato a nuove prevendite e incentivi esclusivi come airdrop e bonus dedicati.

Questi benefici rendono il token non solo un investimento potenziale, ma anche uno strumento utile per ottimizzare l’esperienza d’uso della piattaforma.

Per chi fosse interessato a investire nel token $BEST, è consigliabile approfittare dell’attuale fase di prevendita, poiché il prezzo del singolo token è destinato ad aumentare nelle fasi successive, consentendo di acquisirlo a un prezzo competitivo.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN BEST

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.