TRADATE – Giovedì 20 febbraio alle 20:45 la biblioteca Frera di Tradate ospiterà un incontro con l’autrice Lidia Laudani, che presenterà il suo nuovo libro “Un’altra me, Sono Beatrice Pascal e tutto può cambiare”.

L’evento sarà condotto da Rita Guarini e arricchito dalla partecipazione della pianista Ornella Cipponi e del gruppo lettori dell’Ite Montale di Tradate. Sarà un’occasione per approfondire i temi del libro e conoscere meglio l’autrice, che con questa nuova opera porta all’attenzione del pubblico una storia di cambiamento e trasformazione.

L’incontro si terrà nella biblioteca Frera, in via Zara 37 a Tradate. Per informazioni è possibile contattare il numero 0331841820 o scrivere all’indirizzo email [email protected].

