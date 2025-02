VARESE – Sono 37 i nuovi carabinieri assegnati al comando provinciale di Varese, tra cui 10 donne, destinati ai vari presidi territoriali per rafforzare la sicurezza della cittadinanza. Questa mattina il comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo, ha dato loro il benvenuto alla presenza del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

L’invio dei nuovi militari è frutto di un provvedimento del comando legione carabinieri di Milano. Dopo aver completato l’iter di addestramento, i carabinieri sono stati destinati alle diverse attività operative sul territorio. L’arrivo del nuovo personale consente di potenziare in modo equilibrato le stazioni e le compagnie dell’Arma in provincia, tra cui la compagnia di Saronno, rispondendo così in maniera più efficace alle esigenze di sicurezza.

“Militari di nuova assegnazione per incrementare i servizi di prevenzione nella provincia”, ha dichiarato il colonnello Gagliardo, sottolineando l’importanza del rafforzamento del personale nell’attività di controllo del territorio. Espressioni di apprezzamento sono arrivate anche dal prefetto Pasquariello, che ha evidenziato “l’importante ruolo svolto dall’Arma nel territorio, che attraverso la prossimità e la vicinanza ai cittadini – citando la Costituzione della Repubblica Italiana – concorre al progresso materiale e spirituale della società”.