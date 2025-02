Saronnese

UBOLDO – Un incontro aperto alla cittadinanza per discutere le varianti del Piano di Governo del Territorio (Pgt) è in programma martedì 20 febbraio alle 21 nella sala consiliare del municipio di Uboldo, in piazza San Giovanni Bosco.

L’evento, organizzato dalle liste civiche Uboldo al Centro e Uboldo Civica, offrirà ai cittadini l’opportunità di approfondire tre temi di rilievo per il futuro urbanistico del paese:

La realizzazione di un nuovo supermercato

La costruzione di un parcheggio multipiano

I primi passi verso il nuovo Pgt

“In un paese dove i problemi di comunicazione e informazione sono tanti, un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini, promosso da tutte le opposizioni, è quanto di più necessario. Responsabilmente vogliamo e dobbiamo confrontarci per promuovere un percorso partecipato su temi e scelte che cambieranno Uboldo”, così commenta sui social Uboldo Civica.

Si tratta di un’occasione per informarsi e confrontarsi sulle scelte urbanistiche che influenzeranno il territorio nei prossimi anni. L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati.

