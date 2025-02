Comasco

TURATE – “La scorsa notte il nostro ipermercato è stato oggetto di un tentato assalto alla cassaforte con un’esplosione che ha causato danni all’area coinvolta. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita”.

E’ la nota d’Ambros che fa il punto di quanto fatto dopo il colpo tentato dai ladri nella notte tra martedì e mercoledì.

“Ci siamo attivati immediatamente per mettere in sicurezza la zona, ripulire l’area colpita e avviare i lavori di ripristino. L’ipermercato è regolarmente aperto e tutte le attività proseguono senza interruzioni per garantire il miglior servizio ai nostri clienti.

Tanti i messaggi dei clienti di solidarietà all’attività commerciale: “Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che ci hanno espresso vicinanza e affetto in queste ore. Il supporto della nostra comunità è per noi motivo di grande orgoglio e ci dà ancora più forza per andare avanti con determinazione”

