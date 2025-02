Sport

CAPO D’ORLANDO – All’Infodrive Arena di Capo d’Orlando, per la ventottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West i padroni di casa dell’Orlandina Basket ospitano l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno.

Partono bene i siciliani, 9-2 nei primi quattro minuti e timeout per coach Gambaro per invertire la rotta. In uscita dal minuto, prima Nasini di forza e poi Maspero con due tiri in sospensione dal mid-range accorciano, contro-timeout per i padroni di casa. Capo d’Orlando va sul 16-8, ma negli ultimi due minuti un parziale di 6-0 guidato da Quinti e Beretta riequilibrano la situazione, 16-14 a fine primo quarto.

Pareggia subito Pellegrini in layup, il secondo quarto è un susseguirsi di canestri ambo i lati, partita molto fisica e intensa. Coi liberi di Quinti la Robur trova il primo vantaggio di serata. Qualche problemino di falli per Saronno e rotazioni accorciate, l’Orlandina allunga nel finale di quarto e con i due liberi di Barattini nel finale i siciliani vanno a riposo sul 37-31.

Due canestri del solito Quinti riportano la Robur a -4, ma da lì cominciano a macinare i padroni di casa. Triple, punti da sotto, tiri liberi, la banda di coach Bolignano segna a non finire mentre Saronno ha dei minuti di magra. Il vantaggio arriva fino a +15, ci prova Giulietti a ricucire con una schiacciata e un semigancio ma Capo d’Orlando non molla e se ne va, fine terzo quarto, 61-47.

L’ultimo periodo si apre con la tripla di Barattini che sigla il +18. Da lì in poi, è solo gestione per i siciliani e nel mentre il cronometro si esaurisce. Finisce 79-58, vince Capo d’Orlando.

Trasferta complicatissima per Saronno che ha affrontato una squadra molto forte e soprattutto che fa del proprio palazzetto un vero e proprio fortino dal è difficile uscirne vincitori. Se ci si aggiunge una cattiva serata al tiro dalla distanza (1/18 da tre), arma d’attacco che invece di solito aiuta la Robur a macinare punti, diventa un’impresa vera e propria strappare due punti in Sicilia. Insomma, serata storta sotto più punti di vista, ma non c’è tempo di piangersi addosso. I ragazzi avranno poco tempo per riposare, si riparte sabato 22 febbraio in casa contro Lumezzane, palla a due alle 17, sempre con la stessa voglia di vincere.

Pellegrini 8, Quinti 12, Maspero 14, Beretta 10, Giulietti 6, Nasini 4, De Capitani 4, Tresso 0, Negri 0, Canton N.E.

