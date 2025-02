iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Varese e Castelleventi, propone l’evento del giorno sabato 1 marzo “Cena al buio” alle 19 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi; un viaggio nel gusto, tatto, olfatto e udito, per imparare a vedere oltre l’apparire, a cogliere nel profondo la ricchezza multisensoriale che c’è in ognuno di noi.

L’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti di Varese si occuperà dell’organizzazione della serata con l’obiettivo di sensibilizzare sulle problematiche vissute nella vita quotidiana dalle persone non vedenti. Le cene sensoriali, o cene al buio, sono cene durante le quali non è possibile vedere nulla di quanto si mangia.

Gli ospiti potranno dedicare particolare attenzione ai sapori genuini e ai profumi, lasciando libera la mente di richiamare alla memoria ricordi, volti e luoghi.

“Cenare al buio vuol dire mettere da parte tutto l’aspetto non verbale ed estetico a cui diamo sempre più spesso importanza; ma, anche, ritornare a toccare il cibo. Durante una cena al buio, il primo senso che entra in gioco è il tatto, subito seguito da olfatto e gusto per un’esperienza sensoriale nuova e di riscoperta. È incredibile quello che possiamo scoprire imparando ad amplificare i nostri sensi”, commentano gli organizzatori.

Il costo è di 40 euro a persona. Per info e prenotazioni contattare Castelleventi al numero 331.1861622. E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze e allergie alimentari.